LIVE TMW - Juve, Allegri: "Decisivo Mandzukic centrocampista aggiunto"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

La Juventus batte l'Inter 1-0 nel derby d'Italia, anticipo della 15esima giornata del campionato di serie A. Una vittoria che permette ai bianconeri di tornare a +11 sulla seconda in classifica, il Napoli, che gioca domani contro il Frosinone. Decide il gol di Mario Mandzukic al 21esimo della ripresa. Nel post gara, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri commenta il match in conferenza. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. "La sostituzione di Politano ha cambiato la partita. Nel secondo tempo ci siamo messi in maniera più ordinata, avendo un centrocampista in più, Mandzukic. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio" le prime parole del tecnico.

REPARTI E CERTEZZE - "Mettendo Mandzukic a fare il centrocampista aggiunto abbiamo giocato meglio. Anche Dybala ha sfruttato questo cambiamento. E Mario ha pure fatto gol. Abbiamo giocato una buona ripresa. Giocavamo contro l'Inter. La forza della squadra è quella di attendere il momento giusto, senza concedere situazioni favorevoli. Ma nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni".

CANCELO-DE SCIGLIO - "Ho messo Cancelo dalla parte di Politano, per avere più spinta, invertendolo con De Sciglio. Quel cambio è stato fatto per essere più offensivi. Stasera avevo chiesto alla squadra di essere efficaci, e lo sono stati".

JUVE A +11 - "Il palo? Perché siamo andati fuori per essere frettolosi nel recuperare palla. E quindi abbiamo perso palla nel contropiede. Non era facile stasera, soprattutto perché il Napoli gioca contro il Frosinone. Juve killer? Non ancora, il Napoli può restare a -8. La Juve ha fatto una gara efficace, ripeto, tranne nel primo tempo".

Termina la conferenza alle 23.09.