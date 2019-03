LIVE TMW - Juve, Allegri dopo il 3-0: "Le critiche? Servono dottori bravi"

Fonte: Inviato a Torino

È un Massimiliano Allegri raggiante, quello che si presenta in sala stampa dopo il 3-0 rifilato all'Atletico Madrid: "Perfetti? No, siamo stati bravi a rimanere concentrati. Il rischio era quello di giocare una partita isterica, questa rimonta era stata caricata tanto e invece avevamo 95 minuti per ribaltarla. Sono stati molto bravi e quindi c'è da fargli i complimenti".

C'è stato un momento di incertezza dopo l'ingresso di Dybala?

"No, siamo passati a quattro dietro con Cancelo a sinistra".

Ronaldo decisivo.

"Che finisse la Champions con un solo gol mi sembrava strano. È stato bravo e sono stati bravi i ragazzi, è stata una bellissima partita, in una cornice stupenda che ha spinto la squadra. Abbiamo regalato una bella serata di calcio a tutti gli appassionati d'Italia".

Tante rimonte, perché adesso?

“Ci sono sempre state. La Champions è molto difficile e le gare si giocano all’andata e al ritorno, soprattutto se le due squadre sono equilibrate”.

La Juve ora è favorita?

"No, è una delle pretendenti per vincere la Champions. Poi se si usciva dopo una prestazione del genere pazienza. La Juventus deve giocare la Champions, sempre. Se non giochi l'ottavo di finale non puoi sognare la Champions, non serve studiare ad Harvard per questo. Se passi il girone puoi sperare, sennò o guardi l'Europa League o no".

Come mai Emre Can in difesa?

"Volevamo fare questa gara all'andata, ci siamo riusciti al ritorno. Sono stati molto bravi i ragazzi, ripeto: hanno evitato una gara nevrotica. Da fuori e da dentro sembrava che sarebbe durata 10 minuti, invece sono stati molto bravi".

Ha convinto tutti i tifosi ora?

"Chi critica non sono problemi miei, ma suoi. Che devo fare io? Da cinque anni abbiamo vinto quattro scudetti e 3/4. Due finali di Champions, quattro coppe Italia, che altro devo fare io? Sono loro che si devono curare, ci vogliono dottori bravi. Poi le critiche fanno bene perché t'insegnano. E io mi diverto".

Di nuovo su Emre Can.

"Perché avevo bisogno di uno lì. Se ci mettevo Caceres eravamo più difensivi, invece Emre ha già giocato lì e avevamo bisogno di qualcuno che giocasse la palla. Avevo bisogno di qualcuno che entrasse con la palla in campo e lui è stato molto bravo. Ha difeso bene ed è un caratteriale, secondo me ha fatto la miglior partita da quando è alla Juve, ha dimostrato il suo valore".

Si conclude qui la conferenza di Allegri.