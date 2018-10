LIVE TMW - Juve, Allegri: "Dybala può giocare, riposerà Chiellini"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

La Juventus aspetta il Genoa. In vista della sfida di domani all'Allianz Stadium, in programma alle 18, Massimiliano Allegri presenta il match dalla sala conferenze dell'impianto bianconero. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in scena alle 12. Si comincia parlando della rosa. "Stanno bene, a qualcuno manca un po' di minutaggio. Spinazzola ha fatto un'amichevole, 58 minuti in settimana. De Sciglio sta bene, anche Douglas Costa. Khedira? Speriamo di riaverlo tra la gara di Empoli e quella di Manchester qui a Torino".

DYBALA - "Può giocare, devo valutare le condizioni dei centrocampisti. Poi sceglierò gli uomini in attacco. L'unico che riposerà certamente è Chiellini".

NAZIONALE - Sono contento per come abbia giocato. Si dice sempre che in Italia non ci siano giocatori, che è sempre un disastro. Credo si debba guardare in positivo: gli azzurri hanno fatto bene con l'Ucraina e con la Polonia. Il nuovo corso di Mancini prosegue bene, cerchiamo di vedere le cose in positivo. La priorità è quella di fare, non di chiacchierare. Il nuovo corso azzurro dovrà fare, per il bene del calcio italiano. E quindi lavorare sui bambini: dovranno organizzarsi con delle idee, con semplicità per quello che è il gioco del calcio".

RONALDO - "Cristiano è molto sereno e sta lavorando bene. Si è inserito bene, con umiltà, si è messo a disposizione e ha portato attenzione e senso di responsabilità, che questa squadra ha comunque sempre avuto. Inoltre, fa molti assist oltre che gol".

DE SCIGLIO - "Se gioca... gioca a sinistra. Oggi facciamo la rifinitura".

BENTANCUR - "Rodrigo sta crescendo, ha fatto molto bene: in questo momento è più adatto a fare da mezzala, anche se può giocare a due nei due mediani".

CORSA SCUDETTO - "Ci sono tre punti tra noi e il Napoli, oltre alla sconfitta maturata qui allo Stadium dai partenopei. Il campionato è noioso? Per noi no, dobbiamo vincere".

PIATEK - E' una sorpresa, è un catalizzatore di palloni dentro l'area. Juric? Il suo Genoa non sarà molto lontano da quello che allenava, una squadra fisica che gioca a tutto campo".

KEAN - "Si sta responsabilizzando. Dopo Mandzukic, è lui il centravanti della squadra".

GIOCA SZCZESNY "Domani gioca Szczesny anche se Perin si fa trovare sempre pronto e ha fatto bene quando ha giocato".

DOUGLAS COSTA - "Più facile vederlo a gara in corso. Non ha ancora minuti nelle gambe, va inserito piano piano. Ha avuto una squalifica e un infortunio, più probabile quindi che domani subentri a gara in corso, perché sta lavorando molto bene".

