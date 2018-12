LIVE TMW - Juve, Allegri: "Grande umiltà. Cuadrado? Si decide lunedì"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

La Juventus supera la Roma per 1-0, nel posticipo della 17esima giornata di serie A. Decide il match un gol di Mandzukic al 35esimo del primo tempo. Bianconeri campioni d'inverno con due giornate d'anticipo, visto il vantaggio di 8 punti sul Napoli secondo in classifica. Nel post gara, il commento di Massimiliano Allegri: Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Abbiamo fatto un passo in avanti nella fase difensiva. Tutti si mettono a disposizione, capiscono meglio i momenti della partita. I quattro difensori che abbiamo da soli non potrebbero reggere l'urto. C'è bisogno di Mandzukic, Ronaldo e Dybala: è un segnale importante, un grande senso di responsabilità. C'è stato un momento che la Juve ha rischiato di essere solo belle. Da un po' di partite, invece, la Juventus ha ripreso a giocare con responsabilità. Si punta a vincere a fine anno, e quest'anno puntiamo a vincere la Champions" le prime parole di Allegri.

JUVE BELLA MA... "Ci sono momenti e momenti. Quando bisogna difendere, in quei momenti, serve che noi si giochi da squadra. Difendendo bene si attacca anche meglio. La Juve è una squadra umile, che capisce i momenti difficoltà e si stringe assieme".

CAMPIONATO E CHAMPIONS - "Non allenante la serie A, come dice Capello? Il cammino in campionato è duro, Fabio lo sa. La Champions è diversa, pesano gli episodi".

VERSO BERGAMO - "Quale salterà Ronaldo? Potrebbe saltare anche la prossima contro l'Atalanta. Non saltarla del tutto, restando a disposizione. Al momento le possibilità sono 50 e 50, tra Bergamo e Samp in casa. De Sciglio? I giocatori quando sono bravi sono bravi, lo conosco dai tempi del Milan. Alla Juve si è rigenerato. Ha ripreso certezze, crescendo fisicamente. Ho quattro terzini, compreso Spinazzola. Oltre a Cuadrado. E di Mattia sono contento".

CUADRADO - "I dottori decideranno entro lunedì, se andare avanti con la terapia conservativa o operare il ginocchio".

