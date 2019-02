LIVE TMW - Juve, Allegri: "Il terzo gol? Quella palla di Mandzukic..."

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Finisce 3-3 tra Juventus e Parma, l'anticipo della 22esima giornata di serie A, con i bianconeri frenati dalla squadra di D'Aversa a tre giorni dal tonfo in Coppa Italia contro l'Atalanta. Nel post partita Massimiliano Allegri commenta il match: Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona partita. E abbiamo fatto anche una buona difesa. Siamo mancati nella ripresa, nel quarto d'ora finale: a difesa schierata abbiamo fatto passare due palle verticali. Sia Cancelo sia Spinazzola hanno fatto bene, tranne in alcuni episodi, come nel secondo gol. Poi nel finale, Mandzukic ha giocato una palla dentro che ci ha fatto prendere il terzo. Abbiamo pagato queste cose, è un momento che ci girano anche al contrario. Ora c'è una settimana per riprendere a lavorare in un certo tipo. Abbiamo preso due gol con Khedira, ma alla fine abbiamo pareggiato 3-3" le prime parole di Allegri.

ERRORI IN DIFESA - "Mi dispiace aver regalato due punti. Questa sera abbiamo sbagliato tanto. Anche a Bergamo ci siamo fatti gol da soli, con la palla di Cancelo, ad esempio. La fase difensiva è quella ti porta a vincere le partite. Pensavamo di avere strada facile, una volta fatto il terzo gol. A Roma non meritavamo di vincere ma ci è andata bene. A Bergamo abbiamo giocato male e abbiamo pagato. Oggi la squadra ha fatto bene, ma si è pareggiato. Douglas Costa? Un affaticamento al quadricipite. Mentre Bernardeschi ha avuto un dolore al costato dopo un contrasto di gioco".

Termina la conferenza alle 23-25.