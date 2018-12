LIVE TMW - Juve, Allegri: "In Italia troppa polemica. Benatia? Resta"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Juve da record: i bianconeri battono la Sampdoria 2-1, nella prima gara della 19esima e ultima giornata del girone di andata della serie A. In gol Ronaldo al 2' di gioco, il pari di Quagliarella sul rigore al 33esimo, il raddoppio di CR7 al 20esimo della ripresa su penalty. Annullato un gol ai blucerchiati di Saponara, dopo che l'azione è stata rivista dall'arbitro Valeri alla Var. I bianconeri chiudono il girone di andata a 53 punti, primato assoluto di sempre. In conferenza l'allenatore della Juventus commentata il match. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "La squadra ha fatto una buona gara. Solo dopo il pareggio ci siamo un po' innervositi e disuniti. C'è ancora molto da migliorare, soprattutto in funzione della Champions. Poi abbiamo fatto bene. La pazzia della partita di oggi? Aver fatto tre azioni da gol nel finale. Bisogna ripartire senza fretta, in quelle occasioni".

GOL ANNULLATO - "Con Giampaolo non ho parlato di calcio. Il Var è uno strumento importante, soprattutto negli episodi oggettivi. Poi ci sono gli episodi soggettivi. L'arbitro prende due decisioni: prima e dopo il Var. Ma, ripeto, serve nelle situazioni oggettive. Non ha senso fare le solite polemiche. I rigori? Tutti concessi dopo il Var: uno confermato, uno sulla revisione. A vederli così, non c'erano tutti e due. Le polemiche non servono a nulla".

FALLO DI MANO - "Valeri ha arbitrato una buona partita. Il fallo di mano? Il calcio è veloce, solo in Italia si fa tanta polemica. Bisogna essere intelligenti: è quella non è una cosa oggettiva".

NERVOSISMO - "Dobbiamo migliorare. Venivamo dallo schiaffo di Bergamo, ma può succedere. Bisogna lavorare di squadra, è una cosa da rivedere dopo le vacanze".

INFORTUNI - "Cancelo è a posto, così come Bernardeschi e Khedira. Sono fuori solo Barzagli e Cuadrado. Direi bene, due su venti. In questo momento abbiamo bisogno assolutamente

JUVE DA RECORD - "Non sono sorpreso, ho una grande squadra. I record non servono a nulla, se non a migliorare e ad alzare l'asticella. Il trofeo lo abbiamo a gennaio, in Supercoppa".

CAMBI - "Con me giocano tutti. Ci sono della partite che i giocatori devono essere tenuti in campo senza troppi cambi. Douglas Costa l'ho messo dentro perché preferivo rischiare il 3-1 che prendere il 2-2".

GOL SU PUNIZIONE - "Oggi era difficile, non ne abbiamo avute... nel 2019 faremo un bel po' di gol su palla inattiva".

MERCATO - "Benatia non partirà. E' un giocatore importante, ha giocato sei partite. Ha avuto dei problemi, altrimenti ne avrebbe giocate di più. Darlo via sarebbe un errore".

