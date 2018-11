LIVE TMW - Juve, Allegri: "Matuidi potrebbe riposare, Khedira sta bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mi hanno fatto piacere le parole di Cristiano. Lui si diverte? Divertimento uguale vittoria. Le cose stanno andando bene, anche se in questo momento non si conquistano trofei. Domani potremmo raggiungere il primo obiettivo, o da primi o da qualificati, e poi eventualmente avremo altre due partite per raggiungere il primo posto. Poi toccherà rituffarci in campionato. La cosa che conta, però, è arrivare a marzo nelle migliori condizioni. E soprattutto essere competitivi su tutti i trofei. Supercoppa compresa, che il 16 gennaio giocheremo contro il Milan" le prima parole di Massimiliano Allegri in conferenza, presentando Juve-Manchester.

BENATIA - "Ha detto che gioca poco? Sarà stato sicuramente uno sfogo. Essere in una grande squadra comporta anche il fatto di poter star fuori. Su 14 partite credo Benatia abbia giocato quasi il 50 per cento, in un reparto in cui ci sono giocatori importanti. Giocatori come lui sono difficili da trovare. Al pari di Barzagli, Chielllini e Rugani. Ci sta ogni tanto anche uno sfogo".

LO UNITED - "Bisognerà stare attenti, servirà una gara migliore di quella di Manchester perché loro possono essere pericolosi in qualsiasi momento. Servirà una partita di grande attenzione. Ci giochiamo tanto".

GLI INFORTUNI - "La caviglia di Mandzukic sta bene. Domenica non l'ho portato in panchina perché avevo paura che salendo gli scalini gli tornasse il dolore... Per quanto riguarda gli altri, stamattina ho letto la rassegna, e ho visto che avevamo dieci giocatori morti. Infatti, sono arrivato al campo e ho detto "Dove sono morti?". Scherzi a parte, ne ho solo due fuori: Bernardeschi, che potrebbe tornare contro il Milan, e Douglas Costa, che speriamo di riavere presto. Oltre a Kean. Per quanto riguarda gli altri, Mandzukic e Khedira sono a disposizione".

MANDZUKIC - "E' un giocatore importante per noi, ci dà grande fisicità. E riaverlo a disposizione, insieme a Khedira, è una grande cosa per noi. Il primo anno ha avuto un'infezione, l'anno successivo, quello di Monaco, altri problemi. E quando non è al massimo, è meglio farlo recuperare, come tutti".

LA FORMAZIONE - "Se giocheranno gli stessi di Manchester? Non mi ricordo nemmeno chi abbia giocato a Manchester. Cuadrado? E' in un buon momento. Può darsi giochino gli stessi tre. Devo decidere se far riposare Matuidi, che fortunatamente per lui è arrivato in finale al Mondiale e l'ha vinto. Sabato ha fatto una partita non brillantissima, in cui ha dato tutto quello che aveva e anche di più. Quindi potrei farlo riposare, perché Khedira sta bene ed è un recupero importante".

RONALDO GOL CHAMPIONS - "Cosa mi aspetto da lui? Che farà gol domani. Ne ha giocata solo una, praticamente, se escludiamo quella di Valencia. E quando ha giocato ha fatto assist".

Termina la conferenza alle 19.45.