LIVE TMW - Juve, Allegri: "Non siamo passati da fenomeni a brocchi"

Un solo punto nelle ultime due partite, contro Crotone e Napoli, per la Juventus: il gol di Koulibaly all'ultimo respiro ha riaperto la serie A portando i partenopei a -1 dai bianconeri. E, di conseguenza, il derby d'Italia tra Inter e Juventus assume un'importanza fondamentale per le sorti del campionato. Da Vinovo, Massimiliano Allegri presenta la gara contro i nerazzurri, in programma domani a San Siro. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. Si comincia parlando del periodo Juve: "Quando sono arrivato era un po' peggio, rispetto a ora. I tifosi? Sono venuti per sostenerci. Abbiamo un finale di stagione in cui è ancora tutto in ballo. Spogliatoio? Dispiace sentire queste cose, senza fondamento. E vanno a toccare la professionalità di tutti. Dobbiamo solamente farcele scivolare addosso. Abbiamo cinque partite che ci portano al finale di stagione. Ci sono dei momenti di difficoltà, durante cui le cose ti vanno meno bene. Ci sono momenti di difficoltà in cui le cose vanno meno bene, ma questo non vuol dire che una squadra di fenomeni sia diventata di brocchi. Serve equilibrio. Ora ci tocca l'Inter, in uno stadio meraviglioso. Contro una squadra che ha subito solo 23 gol. Il campionato non si deciderà tra domani e domenica. Sarà ancora lunga".

Si è divertito? "La monotonia mi annoia. Dobbiamo tirare fuori coraggio, incoscienza, spensieratezza. Sono bei momenti da vivere. Dovremo essere pronti su ogni pallone, in ogni contrasto. Domenica abbiamo subito 18 falli e fatti 9. Contro l'Inter servirà una partita tosta".

Cosa è sucesso contro il Napoli? "Pensiamo all'Inter. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto delle buone gare. Tolte Crotone e Napoli, due brutte gare. Contro il Napoli abbiamo preso gol al 90esimo, come con il Real. Serve più attenzione. Le chiacchiere non servono a nulla. Ora serve stare zitti e lavorare".

Ancora sul Napoli: "Il campionato è tutto da giocare. Sento dire che il Napoli è favorito perché vincerà 4 partite. Noi dobbiamo solo scendere in campo e fare una buona partita, giocandoci le nostre chance".

Sulla formazione: "A parte Sturaro e De Sciglio sono tutti a disposizione per domani, anche Bernardeschi".

Ancora sul momento: "In questo momento tutti si devono mettere in discussione e tutti devono fare qualcosa in più per raggiungere i due obiettivi: campionato e Coppa Italia".

Sui tifosi: "Hanno amore per la Juve, possono esprimere e dare giudizi. Ha ragione chi vince... Non ci ricordiamo che ci sono gli avversari. E la Juve vince da sei anni. Normale che si possa brontolare quando non arrivano risultati per due partite".

Mandzukic? "Sta bene, è probabile che giochi".

Chiellini? "Ha finito praticamente la stagione".

Ancora sui tifosi: "L'allenatore è sempre responsabile. Fa parte del gioco. Con il Napoli e contro il Crotone non ci è andata bene. I tifosi verso di me sono stati sempre molto carini e rispettosi. Quello che ora conta è la gara contro l'Inter. Servirà vivere con entusiasmo e spensieratezza. Se lo faremo, molto probabilmente vinceremo lo scudetto".

Su Dybala? "Dybala è un grande giocatore che ha un mese per dare un grosso contributo alla Juve, sta bene, tutti si aspettavano qualcosa in più ma sarà importante per noi e ha l’obiettivo del Mondiale. Sarà un mese bello da vivere con entusiasmo, dovremo ripulirci la testa dopo la delusione Napoli".

Su Barzagli: "Potrebbe giocare dall'inizio. Barzagli l'altro giorno non era in grado di giocare 90 minuti".

Stimoli sul futuro? "Io la decisione l'ho presa un anno fa, quando ho firmato con la Juventus".

Domani difesa a tre? "Assolutamente no".

Rispetto all'andata? "Fu una delle migliori partite giocate dalla Juventus. Noi dovremo vincere per il campionato. L'Inter dovrà vincere per conquistarsi la Champions".

I gufi? "Pensiamo alle partite. E alla prossima, quella contro l'Inter".

Termina la conferenza alle 12.22.