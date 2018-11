LIVE TMW - Juve, Allegri: "Otto gol subiti in undici gare sono troppi"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Al termina di Juventus-Cagliari, terminata 3-1 per i bianconeri, prende la parola Massimiliano Allegri in conferenza nel post partita.Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. "La squadra ha fatto tre gol. Su undici partite ne abbiamo vinte dieci e pareggiata una. Bisogna migliorare nella fase difensiva, soprattutto a centrocampo: concediamo troppi cross, dobbiamo accorciare sull'avversario e difendere meglio. Non abbiamo mai fatto 1-0. Altrimenti rischiamo di prendere reti. La sensazione è che siamo meno solidi. E i numeri lo dicono: su undici partite abbiamo preso otto gol. E sono troppi" le parole del tecnico bianconero.

ASSENZA KHEDIRA - "E' un giocatore importante, bisogna che rientri nel migliore dei modi. Vediamo se mercoledì riuscirà a fare uno spezzone. Bentancur ha giocato una gara di qualità e quantità. Bisogna lavorare ancora, ora si va tutti in avanti. Non si può pensare di fare sempre tre gol. Difendiamo non da Juve, basta lavorare e migliorare. Non subiamo tantissimo, ma due-tre palle pulite sì. Ripeto: dieci vittorie su undici partite non sono poche".

MANDZUKIC - "Speriamo di recuperarlo, ha un problema alla caviglia. Douglas Costa ha un indolenzimento all'adduttore. Matuidi ha preso un colpo. Chiellini e Alex Sandro hanno riposato. Rientrerà Bernardeschi. Mandzukic? Non avrebbe giocato, rientrava da un infortunio alla caviglia. Gli avrei fatto fare mezz'ora".

