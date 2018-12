LIVE TMW - Juve, Allegri: "Pari giusto. Parole pesanti contro gli arbitri"

Dall'inviato a Bergamo

La Juventus in dieci uomini rischia grosso a Bergamo. Ma entra Ronaldo e segna: è 2-2 con l'Atalanta. Nel post partita, Allegri commenta il match. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "La squadra è partita bene. Poi abbiamo preso il gol e siamo rimasti in dieci. La squadra è stata comunque compatta, restando in partita. Dopo il 2-2, abbiamo avuto una bella occasione con Mandzukic. E' un pareggio giusto, importante per noi. Ora tocca pensare alla gara contro la Samp" le prime parole di Allegri.

VAR E BANTI - "Banti ha arbitrato bene. Polemiche? Volevamo il Var, ora in Var non va più bene. Vogliamo le famiglie allo stadio? Sei i maggiori tesserati creano tensione... ho sentito parole pesanti contro gli arbitri. Se lo facessi io, in conferenza, potrebbero succedere delle cose spiacevoli allo stadio. Non lamentiamoci, quindi, della mancata educazione o eleganza".

NERVOSISMO - "Mi sono arrabbiato, volevo stimolare la squadra. Non ce l'avevo con l'arbitro. L'episodio di Bentancur? Me la sono presa sulla doppia ammonizione. E ho preso il pretesto per alzare l'attenzione verso i miei. Se penso a sabato, la squadra vince contro la Roma e alcuni episodi passano in cavalleria perché vinciamo".

RONALDO DENTRO - "Gli ho detto di fare il centravanti, con un uomo in meno. Con Mandzukic seconda punta e Dybala centrocampista aggiunto".

