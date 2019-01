LIVE TMW - Juve, Allegri: "Perin, Rugani e Bernardeschi titolari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si riparte. Archiviata la vittoria in Supercoppa contro il Milan, i bianconeri si rituffano in campionato: oggi vigilia di Juventus-Chievo, gara del monday night in scena domani alle 20.30 all'Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri presenta il match alle 15, Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Con Juve-Chievo si deve prendere seriamente il campionato. Il Chievo con Di Carlo ha ottenuto cinque pareggi una vittoria e una sconfitta. E, in chiave salvezza, ci crederà fino all'ultimo" le prime parole dell'allenatore bianconero.

ASSENTI E PRESENTI - "Bentancur ha preso quel colpo a Gedda, i 16 giocatori a disposizione stanno tutti bene. Proveremo a recuperare Mandzukic per la Lazio. Barzagli sta recuperando, Benatia è ancora fuori. Cuadrado è ancora lontano dal ritorno. Pjanic ha subito una botta al polpaccio, ma domani è squalificato e ha una settimana per recuperare. Il nostro acquisto di gennaio sarà Khedira. Dopo una prima parte di stagione del genere il rischio è adagiarsi e questo non deve accadere".

VERSO IL CHIEVO - "Dobbiamo imparare a chiudere le partite. Quando l'avversario sta per morire va ucciso. Non dobbiamo dare possibilità agli avversari. Diciamo che è la prima della ripresa del campionato, perché a Bologna era Coppa Italia, a Gedda comunque era Supercoppa, quindi era una partita diversa. I margini di crescita ci sono, specie per la volontà del presidente. Questa società ha un dna che fa la differenza, qui si lavora ogni giorno per migliorare".

RONALDO VS ZAPATA - "Cristiano si dà continuamente stimoli, come tutti noi. Al di là dei quattro gol di Zapata".

CANCELO - "Nei tre davanti? Non ci ho mai pensato, magari può essere un'idea. La fase difensiva la fa bene, a Gedda si è giocato con 25 gradi e le squadra si sono allungate".

MERCATO - "Spinazzola andrà via solo se arriverà un sostituto al suo posto. Ci giocherà domani? Verranno cambiati alcuni giocatori. A destra ci sarà De Sciglio, a sinistra Alex Sandro. In porta? Ci sarà Perin. In difesa partirà Rugani, al posto di uno tra Chiellini e Bonucci. In avanti spazio a Bernardeschi".

Termina la conferenza alle 15.15.