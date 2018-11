LIVE TMW - Juve, Allegri: "Primi nel girone? Spesso peschi male nell'urna..."

Fonte: Dal nostro inviato a Torino

1-0 al Valencia. Bastava un pareggio ma la Juventus ha fatto bottino pieno contro il Valencia di Marcelino Garcia Toral. Ottavi di finale di Champions League già in cascina, servirà far punti anche a Berna per andare al primo posto. Massimiliano Allegri parla di questo in conferenza stampa dopo la gara di questa sera. Si parte dalla valutazione della sfida. "Abbiamo giocato con pazienza contro la squadra contro la miglior difesa della Liga. È' difficile affrontarli, nel primo tempo abbiamo chiuso poche azioni, correndo molto. Nel secondo abbiamo dato tempo ai difensori di fare le giuste marcature. È' una vittoria meritata, Szczesny ha fatto una grande parata ma sapevamo che non era semplice".

Su Allegri 'da Champions'. "Diventerà una competizione 'mia' se i ragazzi ci regaleranno la Coppa e non è semplice. Intanto abbiamo passato il turno ma arrivare primi può portare a una pallina che non doveva toccarti è una gara più difficile del previsto".

Su Douglas Costa. "C'era più bisogno di copertura, anche se Paulo ha fatto una buona partita. Poi ho cambiato Alex Sandro, che ha avuto un problema al flessore. Sabato ho voluto risparmiare chi non ha giocato per la gara di stasera".

Su Mandzukic. "Usufruisce delle giocate di Ronaldo, il calcio è fatto di alchimia: ne abbiamo in tutti i reparti, lui è uno che ha fatto sempre il centravanti".

Su Bernardeschi. "Speriamo di recuperarlo per Firenze, vediamo domani. Ho mandato in tribuna De Sciglio per farlo recuperare, dovremmo recuperare anche lui. Khedira è ancora indietro, Emre non è ancora pronto. Sabato servirà uno sforzo a Firenze: la Fiorentina ha tecnica, gioca bene, e per la Fiorentina la gara con la Juventus è quella dell'anno".

Su Cuadrado. "È' entrato benissimo: anche come testa è tornato quello vero".

Sui tifosi. "Sono stati straordinari con Vialli. Devono incitare la propria squadra, i ragazzi ne hanno bisogno".