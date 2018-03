LIVE TMW - Juve, Allegri: "Real Madrid favorita. Ma prima c'è la Spal"

Dall'inviato a Vinovo

Sorteggio Champions e Spal, gli argomenti inevitabili della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in scena alle 14.15 dal Media Centre di Vinovo. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. Si parte dal sorteggio: "Il Real Madrid è un avversario bellissimo. Sarà una partita meravigliosa. C'è da essere soddisfatti per ritrovarsi tra le migliori otto d'Europa. L'anno scorso ai quarti battemmo il Barcellona... ho già detto che il Real è la favorita dalla Champions. Se la batteremo sarà ancora più importante".

Sulla Spal: "Domani la partita non è scontata. Perché nelle ultime tre la Spal ha fatto sette punti. Per loro sarà una partita storica. E giocano per la salvezza. Il campionato non è chiuso, come ho sentito dire. Il Napoli gioca bene e può arrivare a 100. La quota scudetto è la carica dei 101".

Ritorno di Howedes tra i convocati: "A parte Khedira che è influenzato, gli altri sono tutti a disposizione. Howedes rientra tra i convocati. Lichtsteiner sta bene, Benatia è squalificato".

Favorito Barzagli o Rugani? Potrebbero giocare tutti e due. Devo valutare in ogni ruolo".

Chi è la prima riserva di Pjanic, in vista della Champions? "Le partite non servono per valutare i giocaotori. Bentancur e Marchisio quando sono stati chiamati in causa hanno fatto bene".

Su Higuain e Mandzukic: "Higuain sta bene e giocherà. Mandzukic non è in una condizione ottimale, ma fa sempre delle buone prestazioni ed è sempre importante per la squadra. Mercoledì ha fatto delle buone cose, risulta sempre un giocatore fondamentale per la Juventus".

Sulla reazione del sorteggio: "Sappiamo di giocare con la miglior formazione al mondo. Il Real è un bellissimo avversario. Ora però pensiamo solo alla Spal".

Ancora sulla Spal: "Quando sono arrivato alla Spal si respirava l'aria del grande calcio e sentivi il peso della storia. Era stata un'annata bella, con molti giocatori tecnici".

