LIVE TMW - Juve, Allegri: "Ronaldo gioca. Roma ferita? Classifica falsa"

Verso una grande classica della nostra serie A: Juventus-Roma, in scena domani sera allo Stadium, viene presentata da Massimiliano Allegri. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa, in scena alle 12 dall'impianto bianconero. "Domani Ronaldo gioca. Poi salterà una delle prossime due partite, quindi è un 50 per cento (sorride, ndr). La Roma? Non possiamo sottovalutare nessuna partita. Anche perché, al momento, è un classifica falsa. La classifica vera la vedremo il 29 dicembre, al giro di boa" le prime parole dell'allenatore bianconero.

ROMA - "E' una squadra molto valida. Tra l'altro, insieme alla Juventus è l'unica italiana rimasta in Champions. A livello di classifica, tutti si aspettavano una Roma diversa. Ci siamo allenati bene, evidentemente i ragazzi avevano bisogno di due giorni di vacanze. Roma ferita? Hanno giocatori forti: non so se ci sarà Dzeko o Schick, senza dimenticare la crescita di Zaniolo e calciatori come El Shaarawy o Under".

DI FRANCESCO - "Di Francesco ha dimostrato di avere tutte le qualità per far bene, e sono sicuro anche quest'anno lo dimostrerà. Lo scorso anno ha portato la squadra in semifinale di Champions, lottando contro il Napoli per il secondo posto. Le sue qualità non si discutono. Ha tempo di riportare la squadra in zona Champions".

IMPATTO CHIELLINI - "La fascia di capitano ha responsabilizzato e rasserenato Chiellini ancora di più. Poi la Juve ha Bonucci, Benatia, Rugani e Barzagli, momentaneamente fuori. Un reparto di prim'ordine. Giorgio ha più partite nelle gambe".

CAPITOLO DIFESA - "Domani giocheranno De Sciglio e Alex Sandro, ma Spinazzola sta molto bene e potrebbe giocare. Cancelo sta facendo la terapia riabilitativa".

QUOTA SCUDETTO - "Dipende da quanto gira il Napoli. Ora è a 38, può girare a 47. La quota scudetto sia tra 87-88, per quelle che stanno dietro. Massimo 90".

PRESTITO SPINAZZOLA - "Sta molto bene, è in grado di giocare. "Abbiamo due esterni. Uno sta rientrando, vediamo Cuadrado. Molto dipende da lui. Se dovrà essere operato e lo perderemo per un po', è normale che Spinazzola avrà spazio. Anche perché sta bene".

BENTANCUR - "Contro la Roma giocano De Sciglio e Alex Sandro, ma Spinazzola sta molto bene e potrebbe giocare. Cancelo sta facendo la terapia riabilitativa. Cuadrado è in Germania, decideranno oggi se faranno l'operazione o la terapia conservativa. Domani torna a disposizione Khedira che sta meglio di quanto mi aspettassi, non dico per giocare, ma è più avanti. Poi c'è Emre Can che ha fatto una bella partita contro il Torino".

RINNOVO ALEX SANDRO - "Ha avuto un momento di destabilizzazione. Ora si è tranquillizzato ed è tornato a essere un giocatore importante, ai suoi livelli. E sono contento abbia rinnovato, perché è difficile trovare giocatori come lui".

PJANIC IN CAMPO - "Miralem non riposerà, è un giocatore con caratteristiche uniche in rosa. Chiellini gioca sicuro, devo ancora decidere l'altro difensore centrale".

VERSO GLI OTTAVI - "Con l'Atletico sarà una partita difficile, ma abbiamo il vantaggio di affrontare la prima partita fuori casa".

Termina la conferenza alle 12.20.