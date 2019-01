LIVE TMW - Juve, Allegri: "Ronaldo? I rigori importanti sono altri"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

E' tris Juve. Contro il Chievo, il testa-coda della serie A termina come da copione: i bianconeri vincono senza faticare troppo, nonostante il rigore parato da Sorrentino a Ronaldo nella ripresa. Tre prime volte in stagione in campionato, per quanto riguarda le reti bianconere: Douglas Costa ed Emre Can nel primo tempo, Rugani nel secondo. Nel post partita, Allegri commenta la gara, Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "L'importante era riprendere il cammino in campionato dopo la partita col Bologna e la Supercoppa. Stasera i ragazzi hanno dimostrato rispetto per l'avversario. Abbiamo rischiato solo su un colpo di testa al 70esimo. E' stata una partita piacevole" le prima parole del tecnico bianconero.

KHEDIRA - "Ha preso una botta al ginocchio stamattina, ho preferito tenerlo fuori precauzionalmente".

DUE MEDIANI - "Ci siamo spaccati in due perché non abbiamo chiuso l'azione, soprattutto senza il centravanti che si butta in area. Bernardeschi e Rugani hanno fatto una grande partita. E abbiamo recuperato Douglas Costa. Quello a due mediani è un assetto che potremo riproporre".

RONALDO - "Cercava il gol. Nel primo tempo ha cercato con troppa fretta il gol. Nella ripresa ha avuto due situazioni in cui ha fatto meglio".

SCOMMESSA - "Cosa gli ho detto? I rigori capita di sbagliarli. Quelli importanti sono altri, non credo sia la prima volta che succede in carriera, l'importante è che alla fine la squadra abbia vinto".

Termina la conferenza alle 22.59.