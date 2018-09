LIVE TMW - Juve, Allegri: "Sono legato a Marotta, ci mancherà"

Dall'inviato allo Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Juve-Napoli, match terminato 3-1 a favore dei bianconeri, va in scena la conferenza di Massimiliano Allegri. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. Si comincia parlando della gara: "Abbiamo iniziato non benissimo. Subito il gol, la squadra ha fatto un'altra partita. Quando sono rimasti in dieci noi abbiamo staccato la spina. In quei momenti Callejon poteva fare il pari. Per il resto abbiamo fatto una buona gara. Ora c'è la gara in Champions" le parole di Allegri.

DIMISSIONI MAROTTA - "Con il direttore sono stati quattro anni e mezzo importanti. E' il miglior dirigente italiano, se non europeo. Ha costruito una squadra forte e vincente, dentro e fuori dal campo. Per il resto non so cosa dire. Con lui mi ci trovo benissimo. Sono legato a lui anche a rapporti affettivi. Ci mancherà, dovremo essere bravi a sopperire alla sua assenza".

RONALDO - "E' un giocatore straordinario, la precisione e la velocità nei passaggi è eccezionale. Dobbiamo essere bravi a trovarlo nella misura giusta. Stasera e la mezz'ora di Valencia il meglio visto in questa stagione".

DYBALA - "Ha fatto una bella partita, è l'uomo insieme a Bernardeschi in grado di raccordare il centrocampo con l'attacco. Il secondo gol arriva da una ripartenza sua. E' in crescita, se lo giudicate per il gol non fatto sbagliate. I cori? Non li ho sentiti, fatico a sentire me in campo".

Termina la conferenza.