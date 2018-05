LIVE TMW - Juve, Allegri: "Tagliavento? In Italia ci piace la commedia"

Dall'inviato a Vinovo

Meno tre. Con l'obiettivo di mantenere il vantaggio sul Napoli (tornato a -4 dai bianconeri) la Juventus si appresta a vivere l'atto finale di stagione combattuto come pochi. Massimiliano Allegri presenta la gara contro il Bologna, la terzultima di campionato, in scena domani allo Stadium alle 20.45. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma alle 12. Si comincia parlando dell'arbitraggio della sfida contro l'Inter. E delle relativa polemiche: "La Juve ha fatto fino a questo momento 88 punti, più dello scorso anno. E il campionato è ancora aperto per il torneo che sta facendo il Napoli. Domani dobbiamo vincere, per preparare al meglio la Coppa Italia. Altrimenti ci incasiniamo ancora. Il Bologna verrà qui a caccia di una vittoria storica. Dobbiamo fare tesoro di quello che abbiamo lasciato, e mi riferisco Crotone. Nessuna presunzione".

Dybala titolare? "Domani giocano Dybala e Higuain. Sono i giocatori che ci dovranno fare vincere lo scudetto".

Sul colloquio con Tagliavento? "Le immagini hanno confermato un episodio che non esiste. In Italia ci piace fare sempre la commedia".

Sul futuro, Arsenal? "Voci fondate? Sono legato alla Juventus e sto bene alla Juventus. Quello che posso dire è che conta solo il settimo scudetto".

Il Var in Europa? "Non è un'emergenza. Il Var è uno strumento che aiuta molto, se usato con criterio. C'è un periodo di adattamento, che credo avverrà anche in Europa. C'è da fare i complimento alla Roma per la partita che ha fatto. E a tutto il calcio italiano, per i risultati conseguiti negli ultimi tempi tra Juve, Roma, Lazio e Milan. Tutto questo disastro non lo vedo. Direi che abbiamo fatto dei passi in avanti".

Motivazioni nel finale di stagione? "La testa è quello che ti fa fare tutto. Domani la squadra dovrà dare segno di solidità. Nelle ultime quattro abbiamo subito sei gol. A Milano, una punizione ha cambiato la partita. Ai ragazzi avevo detto che il rischio fosse proprio quello di uscire dalla partita. L'Inter ha fatto forse la miglior partita dell'anno".