LIVE TMW - Juve, Allegri: "Vincere per ipotecare passaggio. Mandzukic? Non avrebbe giocato"

Fonte: Inviato a Manchester

19.05 - È prevista per le 18.15 ore locali, le 19.15 ore italiane, la conferenza stampa di casa Juventus in vista della gara di domani sera contro il Manchester United. Ad affiancare il tecnico bianconero Massimiliano Allegri vi sarà uno che all'Old Trafford è di casa: Cristiano Ronaldo.

19.15 - Ecco Cristiano Ronaldo e Allegri in conferenza stampa.

19.25 - Dopo CR7, parola ad Allegri: "È un mese importante, non l'abbiamo iniziato bene contro il Genoa. Domani è una partita importante, in caso di vittoria potremmo ipotecare il passaggio del turno. Loro sono tecnici, dovremo giocare bene".

Sulle tante assenze.

"Mandzukic non avrebbe giocato comunque. Dispiace non averlo qui, come dispiace non avere Khedira ed Emre Can. A prescindere dalla difesa a 3 o 4 dovremo essere molto precisi perché loro hanno un'alternativa, la palla alta, che noi non possiamo avere".

Ritrovate Pogba.

"Oltre a lui troveremo una squadra di giocatori forti. Si affrontano due squadre in cui ci sono giovani molto importanti: loro hanno Martial, Pogba, Rashford. Noi abbiamo Dybala, Bernardeschi, Cancelo, Bentancur. Sono giovani che dovranno essere il futuro del calcio mondiale: è un test importante anche per questi singoli, giocare in un grande stadio contro una grande squadra".

Manchester decimo in classifica, ma può rappresentare un ostacolo.

"Ha tecnica, velocità e fisicità. È costruita per vincere e ha un allenatore molto esperto. Dovremo fare una partita giusta sotto molti punti di vista: ci serve per rientrare, anche a livello mentale, dentro le partite. Sabato ci abbiamo messo una pietra sopra verso le sette e un quarto, prima di quando avremmo dovuto: domani dovremo stare 100 minuti dentro la partita. Basta vedere il loro pareggio col Chelsea: hanno trovato la soluzione vincente su una palla alta a fine partita".

Perché Mandzukic non avrebbe giocato?

"Perché pensavo a giocatori con caratteristiche diverse da lui. 2 o 3 davanti? Che volete dire? Non lo so. L'ultima volta che abbiamo giocato con Mandzukic, Dybala e Ronaldo, abbiamo giocato con i quattro dietro, tre e tre. Domani potrà succedere la stessa cosa".

Pericolo palle alte: la Juve ha subito quattro gol su sei su palla alta.

"Sono situazioni diverse. Ci sono stati errori da parte di tutti: bisogna dare pressione a chi crossa e marcare meglio in area. Finora su sei gol ne abbiamo presi quattro allo stesso modo. Sabato è stato un po' strano: pensavamo che la palla fosse uscita e ci siamo addormentati, gli altri sono stati errori generali e non errori singoli. Dobbiamo migliorare".

Centrocampo a due senza Khedira ed Emre Can?

"Cuadrado sta facendo bene la mezzala, potrebbe farlo. Però poi dovremmo giocare coi tre difensori e ci andremmo a incontrare. Sicuramente giocheremo a quattro invece, non è che perché ci manca qualche giocatore ci dobbiamo naturalizzare".

Su Mandzukic.

"Credo sia una cosa di poco conto. Era dolorante, inutile portarlo qui ma speriamo di riaverlo presto. Come Khedira: penso che si aggregherà la settimana prossima, e tornerà presto anche Emre Can".

Bernardeschi è alla prima da titolare in uno stadio di questo livello.

"Ma perché, gioca di sicuro? Sono ragazzi giovani, crescono ed è normale che devono diventare grandi. Altrimenti diventano vecchi per il calcio e rimangono a quelli che erano. Domani ci sono due squadre che hanno dei giovani importanti, che saranno il futuro del calcio mondiale. Soprattutto per l'Italia".

Barzagli terzino destro?

"Nì. È normale che giocando a tre può farlo. A quattro? No".

Si conclude qui la conferenza stampa di Allegri.