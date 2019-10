LIVE TMW - Juve, assemblea azionisti. Agnelli: "300 mln di aumento capitale"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Giornata importante in casa Juventus, con l'Assemblea degli azionisti che inizierà alle ore 10 all'Allianz Stadium in Corso Gaetano Scirea. Segui su TuttoMercatoWeb.com la giornata in casa bianconera, che terminerà con una conferenza stampa nella quale parlerà anche Andrea Agnelli, presidente del club.

10.01 - Aumenta la sponsorizzazione Jeep -: La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver incrementato il valore della sponsorizzazione Jeep di 25 milioni di euro come corrispettivo fisso annuo e di aver avviato le trattative per il rinnovo della sponsorizzazione. Questo il comunicato: "Si comunica che, in considerazione dell’eccellente performance sportiva della Prima Squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking UEFA, e grazie all’incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale, Juventus Football Club S.p.A. e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l’accordo per incrementare di € 25 milioni il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, con l’inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell’aprile del 2012 ed in vigore fino al 30 giugno 2021. Contestualmente, Juventus e FCA hanno convenuto di iniziare, anticipatamente rispetto alle previsioni contrattuali, le negoziazioni per il rinnovo della sponsorizzazione".

10.10 - Inizia l'assemblea. Parla Agnelli - Video introduttivo all'inizio dell'assemblea degli azionisti. Inizia il discorso di Agnelli: "Quest'anno a febbraio abbiamo comunicato il nostro prestito obbligazionario. Chiederemo oggi agli azionisti l'aumento di capitale di 300 milioni da oggi fino al 2023/24. L'obiettivo è l'incremento dei ricavi operativi e il consolidamento dell'equilibrio economico finanziario. Il prestito e l'aumento di capitale hanno creato stupore in Italia: numeri che sembrano enormi pensando al nostro Paese ma noi vogliamo guardare alle grandi d'Europa, prendendo in esame, per esempio, il Manchester United che ha chiesto aumento di capitale per 450 milioni di sterline. Per quel che riguarda il prestito obbligazionario i Red Devils hanno emesso obbligazioni per circa 1 miliardo di euro. Non dobbiamo paragonare il mercato italiano a quello europeo. La Juventus a questo punto è la più grande società di calcio in Italia ma solo una delle più grandi in Europa. Guardando a Bayern, Real, Barcellona possiamo vedere che i bilanci sono altissimi. Facciamo attenzione alla nostra crescita e al nostro sviluppo e siamo contenti di come stanno andando le cose, ma a livello di fatturato siamo ancora indietro. Il nostro bilancio, a oggi, è uguale a quello che aveva il Real Madrid quando ho assunto il controllo della società nel 2010. Dobbiamo tenere il passo con le big, abbiamo raddoppiato il fatturato ma siamo ancora indietro rispetto ai 750 milioni degli spagnoli".

"Prima di guardare avanti dobbiamo guardare il nostro passato: il fatturato è andato dai 170 milioni del 2010 a 621 di quest'anno. Abbiamo avuto un impatto occupazionale importante, assumendo molti dipendenti: siamo passati da 85 a 258. 885 persone lavorano in Juventus. Non possiamo poi non pensare a ciò che abbiamo fatto sul campo: 8 scudetti consecutivi e ringrazio Chiellini e Barzagli che li hanno vinti tutti. Il contributo di Max Allegri è stato poi determinante in questa crescita e lo voglio ringraziare ancora. A questo ci aggiungono le quattro Coppe Italia, le due Supercoppe e le due finali di Champions League conquistate. Siamo passati dal 43° posto del ranking UEFA al 5° e alla fine di questa stagione potremo arrivare al 4° superando il Bayern Monaco. La gestione è stata complessa: le inchieste sulla 'Ndrangheta, il calcioscommesse eccetera. Abbiamo investito tanto nello sviluppo immobiliare, dallo stadio ai negozi fino al J Medical, per un totale di circa 400 milioni. Abbiamo poi avuto coraggio nel gennaio 2017 quando abbiamo fatto il nuovo logo che all'inizio ha creato polemiche. Abbiamo ampliato anche il settore professionistico e quello delle donne con Stefano Braghin, il migliore in Italia: non sono ancora professioniste ma sono trattate come tali. Sono state in grado di vincere due Scudetti e una Coppa Italia e per questo Rita Guarino merita un grande applauso. Il settore professionistico si è espanso con la squadra Under 23. Nell'ultima stagione abbiamo acquistato poi il giocatore più forte al mondo, Cristiano Ronaldo e gli auguriamo di vincere il Pallone d'Oro. Anche le nostre piattaforme social sono molto seguite. Il J Hotel è stato aperto nei giorni scorsi e poi abbiamo l'ufficio di Hong Kong che ci permetterà di crescere ancora. Viviamo in una Industry molto complessa: abbiamo punti di forza straordinari ma anche debolezze. I ricavi commerciali sono maggiori rispetto a quelli dei diritti televisivi domestici (terza voce dei ricavi ndr) e anche questo ci fa ben sperare per il futuro. Dobbiamo stare attenti alla pirateria, altrimenti non ci saranno più contratti esclusivi con le emittenti. L'audience televisiva è importante. Pensiamo anche alle nuove generazioni, stiamo studiando il modo di farli avvicinare: i ragazzi di oggi sono molto più consapevoli e quando decidono di seguire una cosa la fanno con grande attenzione. Ci saranno altre piattaforme come Tim Vision o UEFA Tv e dobbiamo stare attenti a tutto questo e farci trovare preparati".

"Infine il calcio femminile: siamo soddisfatti del sold out nella sfida contro la Fiorentina. Ci faremo trovare pronti a cogliere le opportunità che ci saranno. Chiederemo anche un aumento di capitale per questo mondo che dopo il Mondiale in Francia è in costante crescita".

"Juventus oggi è un marchio globale e vogliamo fare prosperare il brand. I tifosi e le future generazioni dovranno vederlo come iconico, la missione è quella di sempre con lo sport al centro e per questo guardo a Fabio Paratici e Pavel Nedved. Vogliamo consolidare i piani economici e restare competitivi in Europa, con una continua partecipazione alla Champions League dove puntiamo a migliorare sempre. Vogliamo rimanere tra le prime 12 società come fatturato e vogliamo riposizionare la Serie A nel mercato globale. Il 2019 è un nuovo anno zero per la Juventus: pensiamo in grande. L'obiettivo dell'aumento di capitale è quello di crescere ancora, con un occhio al Financial Fair Play. Chiediamo oggi di approvare il bilancio al 30 giugno 2019".

10.41 - Terminato il discorso iniziale - È finito il discorso introduttivo di Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Adesso ci sarà un dibattito, con domande per lo stesso numero 1 bianconero ma anche per Fabio Paratici, seduto alla sua sinistra, Pavel Nedved e gli altri presenti.

11.15 - Prende la parola il CFO Marco Re - Marco Re, Chief Financial Officer della Juventus, ha parlato durante l'assemblea degli azionisti della società bianconera in merito agli acquisti della scorsa campagna di calciomercato e alla crescita degli abbonamenti e delle sponsorizzazioni: "Abbiamo chiuso con il sold out per un ricavo di circa 32 milioni di euro nell'esercizio 2018/19. Il rinnovo con Adidas fino al 2027 è un altro fatto rilevante, per un corrispettivo di circa 51 milioni di euro l'anno, 408 in totale. Valore rilevante cui si dovranno somare le royalties derivanti dalla vendita di prodotti a marchio Juventus che Adidas raggiungerà oltre a premi variabili al raggiungimento di risultati sportivi. A ciò vanno aggiunti i 15 milioni di euro riconosciuti come bonus".

Il prestito obbligazionario - "L'emissione del prestito obbligazionario, primo bond unsecured emesso da una società di calcio ha avuto seguito in un contesto di mercato non facile. Il bond non imbriglia la società e lo riteniamo un successo".

11.20 - Il bilancio - Torna a parlare Andrea Agnelli che ha letto la proposta di approvazione del bilancio.

11.30 - "Contro" Conte - Un azionista ha richiesto la rimozione della stella di Antonio Conte.