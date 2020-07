live Juve-Atalanta, Gasperini: "Passo avanti contro una grande squadra"

vedi letture

A conclusione del match con la Juventus, allo Stadium, parla in conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Di seguito le parole del tecnico.

00.09 - Comincia la conferenza stampa

Più orgoglioso della prestazione o arrabbiato per il risultato

"Orgoglioso. Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi nel secondo c'è stato il ritorno della Juventus. Con i cambi siamo riusciti comunque a fare la nostra partita. Mai come questa sera meritavamo di vincere ma a volte nel calcio la prestazione non basta".

Bella prestazione anche in chiave Champions...

"Sono partite tirate. Basta un niente, un episodio per cambiare la partita, ci sono campioni che possono stravolgere le partite. Noi comunque non abbiamo rischiato molto, abbiamo fatto una buonissima prestazione".

Un commento sulla regola del rigore?

"E' una regola che è così, è uguale per tutti, solo in Italia è così. Non è la prima volta che succede durante l'anno".

Sul gioco...

"Cercavamo di giocare la partita nella metà della Juve con personalità, secondo me abbiamo compiuto un passo in avanti perché lo abbiamo fatto per molto tempo e bene. Prima non lo facevamo contro una squadra come la Juve. Evidentemente adesso abbiamo un'arma in più contro squadre di grande livello".

00.13 - Finisce la conferenza stampa