LIVE TMW - Juve-Atletico, Chiellini: "Dobbiamo volerlo più di loro"

Fonte: Inviato a Torino

Giorgio Chiellini domani taglierà il traguardo delle 500 gare disputate con la maglia della Juventus. Alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid, il capitano bianconero affianca Allegri in conferenza stampa.

Primo a parlare è proprio Chiellini: "Fallimento? Non ci pensiamo. Abbiamo grande voglia di fare, ci stiamo giocando un ottavo di Champions e vogliamo passare questo turno per andare a giocare quarti, semifinale e finale. Chi gioca nella Juve è abituato a sentire la pressione dei media, non fa né caldo né freddo. Penso che domani servirà e ci sarà grande entusiasmo per vivere una serata magica".

Che hai trasmesso alla squadra?

"Io penso che tutti abbiamo sempre pensato alla partita di domani. Ci sarà molta voglia di fare, osare e volerlo più di loro. Credo che questi debbano essere gli ingredienti decisivi, con grande rispetto per una squadra solida e di cui conosciamo benissimo le qualità, ma con grande voglia di continuare questa avventura. Non sarà semplice, non siamo folli. Però non è impossibile e potrebbe darci un grande slancio".

Tante sorprese la scorsa settimana, tante rimonte.

"Nel calcio di oggi un episodio può cambiare completamente l'andamento di una gara, soprattutto a livello emozionale. Ti crollano le certezze e gli altri vincono sull'onda del risultato. Basta davvero un attimo, noi poi non abbiamo neanche bisogno di troppi attimi. Il risultato non è il massimo ma non è neanche disastroso".

Hai sentito Buffon?

"L'ho sentito dopo la sua gara. Da amico tifavo per lui e mi è dispiaciuto. Io capitano? La vivo come l'anno scorso, non cambia niente se non la stessa voglia di vincere".

Come vive Cristiano Ronaldo queste gare?

"Non sono lui, chiedetelo a Cristiano. Sono convinto che farà il Cristiano, come ha fatto finora".

500 presenze nella Juve.

"Lo so e tra l'altro tutte le ricorrenze precedenti sono state partite speciali, quindi mi auguro che anche quella di domani possa essere ricordata come merita, degna di essere la numero 500 alla Juve per me".

La più speciale?

"Forse lo 0-0 a Barcellona, penso che non capiti a molti di non subire gol al Camp Nou".

L'esultanza di Simeone vi ha caricati o infastiditi?

"Ognuno reagisce come vuole. Noi vogliamo gioire domani, ma non in faccia a Simeone, bensì per noi stessi. I nostri obiettivi sono talmente importanti che non ci curiamo neanche di quello che fanno gli altri".

Morata avversario allo Stadium.

"È un bravissimo ragazzo, noi tutti speravamo che potesse rimanere qua quando era alla Juventus e soprattutto che non andasse ad Atletico a gennaio. Gli vogliamo bene e continueremo a farlo a prescindere da quello che farà in campo".

Che partita serve?

"Bisognerà stare attenti ad Alvaro negli spazi, a Griezmann, ai calci piazzati. Le situazioni alla fine sono quelle. Però in generale dovremo avere più voglia, senza ansia e senza fretta, ma con grande lucidità e fermezza. Dobbiamo volerlo più di loro, magari con un po' di spensieratezza".

Cosa ammiri dell'Atletico?

"È una squadra che si difende molto bene, non lo scopriamo certo noi. È la squadra europea più simile alla nostra. È solida ed è difficile fargli gol, ho sempre avuto parole di stima nei loro confronti. Questo non vuol dire che non possano prendere gol. Anche loro hanno i loro punti deboli".

Si conclude qui la conferenza stampa di Chiellini.