LIVE TMW - Juve-Atletico, Koke: "Domani sarà una guerra in campo"

Fonte: Inviato a Torino

La scaramanzia vince in casa Atletico: come prima del 2-0 di Madrid, è Koke ad accompagnare il Cholo Simeone in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di domani sera in casa della Juventus.

È proprio Koke a iniziare: "Mi preoccupa di più come giocheremo noi, sarà fondamentale iniziare con tanta intensità. Sappiamo di aver ottenuto un risultato positivo, ma può succedere di tutto. Dovremo entrare bene in campo, loro hanno un ottimo gioco aereo e i tifosi li appoggeranno".

Domani vi immaginate un assedio sin da subito?

"Già in passato abbiamo affrontato partite molto difficili, loro attaccheranno in tutti i modi ma noi saremo pronti. Vogliamo passare a tutti i costi e sappiamo che il risultato dell'andata non è definitivo. Mancano 90 minuti per passare il turno".

Tante sorprese finora in Champions.

"Noi siamo all'erta, sappiamo che può succedere di tutto. Siamo umili e sappiamo di giocare contro una grande squadra. L'Atletico al Wanda ha giocato benissimo, veniamo qui con l'idea di poter fare benissimo e superare il turno. Ma dovremo dare il massimo".

Hai chiesto consigli a Morata?

"No".

Come sta lo spogliatoio?

"Sono gli ottavi di finale della Champions. Siamo carichi e vogliamo passare il turno. Siamo tutti molto determinati, sappiamo che sarà tosta ma vogliamo passare".

Atletico sottovalutato all'inizio?

"No, siamo arrivati secondi nel girone e abbiamo sempre combattuto con umiltà, facendo quello che l'allenatore ci chiede, partita dopo partita".

Finito lo sciopero dei tifosi, sei preoccupato dell'ambiente?

"È normale che i tifosi vogliano appoggiare la loro squadra. Abbiamo già giocato in stadi dove la tifoseria è molto calda. Sarà quasi una guerra sul campo ma siamo undici contro undici e dipenderà da tanti elementi. Dipenderà dal primo secondo della partita e da come giocheremo fino all'ultimo".

Finisce qui la conferenza di Koke.