LIVE TMW - Juve campione, finisce la parata scudetto: ora festa privata

21.39 - - Si è praticamente conclusa la festa di popolo nel cuore di Torino. Il pullman della Juventus ha imboccato Corso Moncalieri. Ora la squadra farà una bella doccia e poi si ritroverà a cena in un locale per festeggiare privatamente questo storico settimo scudetto consecutivo. Grazie per aver seguito i festeggiamenti con noi sulle pagine di TMW!

21.22 - Momenti di tensione durante i festeggiamenti della Juventus: il pullman che segue quello ufficiale bianconero, con un gruppo di ultras, ha infatti urtato i cavi dell'alta tensione. Due i feriti leggeri.

20.47 - I quattro anni di assenza della parata con pullman scoperto erano troppi. Tantissimi tifosi della Juventus hanno infatti raggiunto il centro di Torino, con il bus fermo a piazza Vittorio, il punto più caldo della festa bianconera. Tra i più scatenati, Cuadrado e Bernardeschi, ma anche Benatia, Szczesny e De Sciglio.

20.18 - Attorniato da tantissimi tifosi, il pullman dei bianconeri è arrivato in centro a Torino. E via Twitter la società documenta l'entusiasmo.

19.55 - Spunta, come sempre, il numero 36. Quello che la Juventus, nonostante l'albo d'oro FIGC, usa per conteggiare i propri scudetti. Nel corso della parata, infatti, sia i tifosi bianconeri che i calciatori hanno esposto diversi scudetti col contestato numero 36 in bella vista.

19.19 - È partito il pullman scoperto che guiderà la Juventus nella festa in giro per le vie di Torino. A tetto scoperto, aiutati dalla pioggia che ha appena smesso di scendere sul capoluogo piemontese, i calciatori bianconeri gireranno per le strade della città fino alla serata.

18.29 - Anche Massimiliano Allegri si è soffermato ai microfoni di Sky. In particolare, sul saluto a Buffon: "Mi sono commosso. Ha smesso credo il portiere più forte nella storia del calcio. In quattro anni gli ho visto fare con semplicità anche le cose più difficili. Quando è rientrato dopo l'infortunio non stava ancora benissimo e ha fatto le parate come un centrocampista che un minuto prima sa dove finisce il pallone".

18.11 - Raggiunto da Sky, Miralem Pjanic ha parlato del suo rapporto con Buffon: "Ho un buonissimo rapporto con Gigi, posso solo ringraziarlo e considerarmi fortunato di avere potuto godere questo uomo e questo atleta. Splendido uomo e splendido atleta. I risultati parlano per lui, mi dispiace che lasci la Juve: merita gli applausi da tutto il mondo del calcio. Sono orgoglioso di aver giocato con lui, gli auguro tutto il meglio e spero che rimarremo in contatto".

17.44 - Ancora festa allo Stadium, risuona sempre l'inno della Juventus e Buffon è il più richiesto dai tifosi per un selfie. A partire dalle 19, sotto la pioggia di Torino, è previsto un tour su bus scoperto in giro per la città, il primo dal 2014 a oggi.

17.33 - Ecco il momento a lungo atteso da calciatori e tifosi della Juventus: il presidente di Lega Serie A Micciché ha consegnato a Buffon la coppa del settimo scudetto consecutivo. Tripudio bianconero all'Allianz Stadium.

17.32 - Tra gli applausi dei compagni e dello Stadium, fa il suo ingresso sul manto erboso dell'impianto torinese l'uomo più atteso di tutti: Gianluigi Buffon, pronto a lasciare la Juventus dopo 17 anni e nove scudetti, di cui sette consecutivi.

17.31 - Ecco anche Massimiliano Allegri, al quarto scudetto consecutivo da allenatore della Juventus, acclamato dall'Allianz Stadium.

17.30 - Tutti i calciatori della Juventus, escluso Buffon, sono sul palco predisposto per la cerimonia scudetto. Arriva lo staff di Allegri, che seguirà a breve i suoi collaboratori. E poi, il più atteso di tutti.

17.23 - Curioso e innocuo "incidente" per Andrea Barzagli. Che stava salendo sul palco allestito per lo scudetto dal lato sbagliato, ma è stato subito corretto dai compagni. Col divertimento della Juventus via Twitter.

17.14 - Mentre continuano i festeggiamenti della Juventus, arrivano gli omaggi del mondo del calcio nei confronti di Gianluigi Buffon. Ci pensa, per esempio, la UEFA via Twitter.

17.09 - Arriva la coppa sul palco allestito sul terreno dell'Allianz Stadium. Tolto Buffon, i bianconeri sfileranno in ordine di numero: primo, di conseguenza, Mattia De Sciglio.

17.07 - Finisce il campionato, inizia la festa. La Juventus saluta Gianluigi Buffon, ma festeggia anche il settimo scudetto consecutivo. A breve inizierà la cerimonia di assegnazione all'Allianz Stadium, a partire dalle 19 è previsto il giro in autobus scoperto per le vie di Torino, per la prima volta nella gestione Allegri.