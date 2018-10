LIVE TMW - Juve, CR7: "Sono un esempio, dentro e fuori dal campo"

Fonte: Inviato a Manchester

19.05 - È prevista per le 18.15 ore locali, le 19.15 ore italiane, la conferenza stampa di casa Juventus in vista della gara di domani sera contro il Manchester United. Ad affiancare il tecnico bianconero Massimiliano Allegri vi sarà uno che all'Old Trafford è di casa: Cristiano Ronaldo.

19.15 - Ecco Cristiano Ronaldo e Allegri in conferenza stampa.

Primo a rispondere è CR7: considerati i tanti premi andati ad altri, ti senti vittima di un complotto?

"Non sono ossessionato dai premi individuali, devo concentrarmi sugli ultimi due mesi con la Juve: sono stati fantastici, tutto è andato bene e la squadra è fantastica. I premi non vogliono dire tutto: aiutano, sono una cosa buona, ma non un'ossessione. Ho vinto tanti trofei".

Sulle parole di Isco.

"Molto bene".

La Juve è all'altezza del Real?

"Non voglio fare paragoni, sono entrambe grandissime squadre. Ho chiuso con il Real, la Juve è un nuovo capitolo. Sono contento di aver giocato qui a Manchester, al Real Madrid, alla Juve: sono un uomo felice e fortunato".

Che gara ti aspetti?

"Sarà una partita difficile, giocano in casa e sono forti. Sarà dura, ma abbiamo le nostre armi e siamo la Juventus: abbiamo possibilità. Se giocheremo bene, come vuole il tecnico, avremo la possibilità di vincere la partita. Dobbiamo rispettare l'avversario, ma mi aspetto che la Juve vinca".

Cosa si prova a tornare qui?

"Tornare qui è un'emozione molto importante, qui ho vinto tutti i trofei. E mi ricordo della tifoseria, quella di Manchester è incredibile. Non mi dimentico neanche di Sir Alex Ferguson, una persona fondamentale, gli auguro tutto il meglio".

Come vedi la crisi del Real?

"Non devo parlare di altri club, tutti sanno la mia storia col Real. Ma non è il momento adatto: domani la Juve gioca una partita fondamentale e non mi compete parlare del Real Madrid".

Cos'è la Juve per CR7 dopo i primi 100 giorni in bianconero?

"Molto bella. Sono contento di essere qui in una grande squadra, mi sto ancora adattando alla Serie A. È diverso dal passato, i miei compagni mi aiutano molto e mi sto godendo il momento".

Domani inizia davvero la tua Champions.

"La Champions è iniziata due gare fa, abbiamo sei punti e sono contento di tornare in campo".

Ti senti un esempio in campo e fuori dal campo?

"So di essere un esempio, dentro e fuori dal campo. Sorrido sempre, sono felice e sono fortunato a giocare in una squadra fantastica. Ho quattro figli, una moglie fantastica, il resto non mi turba. Sono molto felice".

Se domani segni esulti?

"Come l'altra volta (cioè no, ndr)".

Cosa pensi della vicenda Mayorga?

"Non hai sentito cosa ho detto prima. Ho già fatto una dichiarazione pubblica, non intendo dire bugie sulla situazione e i miei avvocati sono fiduciosi. Mi sto godendo la mia vita e il mio calcio. La verità viene sempre prima".

Si chiude qui la conferenza di CR7.