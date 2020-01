LIVE TMW - Juve, il giorno di Kulusevski. Terminate le visite al J Medical

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: dal nostro inviato Giovanni Albanese

Dejan Kulusevski è il primo acquisto invernale della Juventus di Maurizio Sarri. Oggi il fantasista svedese sosterrà le visite mediche con la società bianconera per definire l'accordo. Rimane ancora da capire se la sua avventura alla corte della Vecchia Signora inizierà subito oppure a fine stagione visto che il presidente del Parma, società nella quale il giocatore è in prestito dall'Atalanta, Pietro Pizzarotti ha assicurato la sua permanenza fino a fine stagione.

14.47 - Kulusevski, visite terminate - Sono terminate le visite mediche di Dejan Kulusevski al J Medical. Per il fantasista svedese primo bagno di folla con i tifosi bianconeri fuori dal centro medico della Vecchia Signora.

13.27 - Kulusevski, l'evoluzione dello svedese nel rettangolo verde - Analisi tecnica del colpo Kulusevski per la Juventus sulle colonne di TuttoMercatoWeb.com. L'evoluzione di Kulusevski: attaccante con skills da moderna mezzala

12.06 - Juve-Kulusevski, maxi plusvalenza per l'Atalanta - Per la Juventus Dejan Kulusevski riveste il ruolo di colpo in prospettiva futura. Per l'Atalanta, invece, la cessione dello svedese ai bianconeri rappresenta una plusvalenza monstre. Come riportato sulle nostre pagine, infatti, la Dea nel 2016 pagò il cartellino del fantasista di origini macedoni meno di 100mila euro al Brommapojkarna ( Clicca qui per l'articolo completo )

11.39 - Kulusevski assistman. Meglio solo Luis Alberto - Quattro gol e sette assist: tanto è bastato a Dejan Kulusevski per convincere la Juventus del suo talento. Un rendimento, quello dello svedese in quel di Parma, che ha catturato le attenzioni di tutti, soprattutto sul fronte degli assist. L'oramai ex Atalanta, infatti, è al secondo posto in Serie A per assistenze ai compagni alle spalle del solo Luis Alberto a quota 11.

10.41 - Possibile incontro con Sarri - Mentre sono in corso le visite mediche al J Medical per Dejan Kulusevski si fa spazio la possibilità nelle prossime ore che lo svedese vada alla Continassa. L'obiettivo, scrive Tuttosport, è prendere un primo contatto con il centro sportivo della Juventus ma anche incontrare Maurizio Sarri, tecnico che dovrebbe comunque averlo a disposizione solo nella prossima stagione.

10.05 - Le immagini delle visite mediche - Attraverso un post sul proprio account Twitter la Juventus ha pubblicato le immagini delle visite mediche che Dejan Kulusevski sta sostenendo al J Medical.

9.36 - Juve-Kulusevski, prima rata da 5 milioni - Trentacinque milioni più 9 di bonus. Tanto verserà la Juventus nelle casse dell'Atalanta per l'acquisto di Dejan Kulusevski. Una cifra, questa, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport peserà minimamente sulle casse bianconere. Almeno nell'immediato. Stando a quanto riporta la rosea, infatti, la prima trance sarà di appena cinque milioni, con altre tre rate da dieci milioni da saltare entro il 2022.

Per quanto riguarda i bonus saranno legati alla presenza dello svedese in almeno il 50% delle partite dei bianconeri, con una parte legata invece ai traguardi della formazione allenata da Maurizio Sarri come quello della vittoria della Champions League.

9.25 - Juve-Kulusevski, le cifre - Anche se ancora manca l'ufficialità sarà Dejan Kulusevski il primo acquisto della Juventus nella sessione invernale di calciomercato. Una operazione, come riporta Tuttosport da 35 milioni di euro più 9 di bonus legati ai risultati e alla prestazioni del giocatore, che permetterà all'Atalanta, società finora proprietaria del cartellino una maxi plusvalenza. Allo svedese invece contratto di cinque anni con stipendio a salire da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.

8.52 - Kulusevski al J Medical - E' già iniziato il primo giorno da calciatore della Juventus di Dejan Kulusevski. Il fantasista svedese si è presentato pochi minuti fa al J Medical per le consuete visite di rito prima della firma. Ad accoglierlo, nonostante il freddo, un buon numero di tifosi bianconeri pronti a raccogliere i primi autografi del giocatore di origini macedoni.