LIVE TMW - Juve-Milan, Romagnoli: "Higuain? Chiedete a Leonardo e Maldini"

19.05 - Da un capitano all'altro: se in casa Juve è stato Giorgio Chiellini, oltre a Massimiliano Allegri, a presentare la sfida in Supercoppa di domani, per il Milan lo stesso onere e onore tocca ad Alessio Romagnoli, capitano dei rossoneri. A breve, il difensore affiancherà Gennaro Gattuso in conferenza stampa: su TMW, diretta testuale delle sue parole.

19.09 - Ecco Gattuso e Romagnoli in sala stampa.

Quali sono le sensazioni a poche ore dalla gara?

"Positive. È una bella atmosfera, è bello essere qui e giocarci una coppa importante, che può dare una svolta alla stagione. Siamo pronti, daremo il massimo per vincere".

Qui siete amatissimi: il fattore campo può essere un piccolo vantaggio?

"Sappiamo che la Juve è la squadra più forte d'Italia negli ultimi 8 anni e una delle più forti d'Europa. Abbiamo grande rispetto, ma sappiamo anche quali sono le nostre qualità. In una partita secca può succedere di tutto".

C'è del buon umore. Da cosa nasce?

"Dobbiamo essere consapevoli che domani può essere la partita della svolta per noi. Affrontare la Juve qui è una bella cosa, è un bellissimo test. È tanto che uno vuole giocare queste partite: è successo a Doha due anni fa, è andata bene per noi e siamo consapevoli di essere più forti come gruppo. Daremo sempre il massimo per migliorarci e conseguire un altro trofeo".

Le continue voci su Higuain vi danno fastidio o vi danno uno spirito di rivalsa?

"Semplicemente le domande di mercato vanno fatte a chi di dovere, ai dirigenti. Noi siamo calciatori, lui è un professionista che pensa al campo come ci pensiamo tutti. Il resto va chiesto a Leonardo e Maldini".

Quali sono le differenze con la finale di due anni fa?

"Penso che siano anzitutto relative ai giocatori: siamo una squadra più matura e più forte rispetto a Doha. Deve rimanere l'idea di non avere paura, di essere sempre concentrati. La Juve, appena molli, ti fa male. Non dobbiamo lasciare nulla al caso".

19.33 - Si conclude qui la conferenza stampa di Romagnoli. Rimanete sulle pagine di TMW per tutti gli approfondimenti.