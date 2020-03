live Juve-Milan, Sarri: "La disponibilità di CR7 dipenderà da lui"

17.30 - Si torna a parlare di calcio giocato. Maurizio Sarri, alla vigilia del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Milan, interviene in conferenza stampa. Di seguito, sulle colonne di TMW, le parole del tecnico.

17.58 - Inizia la conferenza stampa

"Juventus rispetta qualsiasi decisione venga presa dalle autorità. Alle 17.30 è stato convocato dal Prefetto un vertice al quale stanno partecipando anche nostri rappresentanti. Pertanto Sarri risponderà solo a domande relative al campo".

Juve-Milan servirà per far rimettere in moto quelli che giocano normalmente? Turnover rimandato?

"Nelle nostre intenzioni la partita di domani serve per andare in finale, faremo scelte in questo senso. Ieri Chiellini aveva un affaticamento all'adduttore, oggi ha fatto un programma personale. Buffon aveva un leggero acciacco alla schiena ma oggi ha fatto tutto l'allenamento, sentiremo le sue sensazioni. Infortuni in questo momento non ce ne sono, solo qualche acciacco normale, valuteremo domattina".

Visto il problema di famiglia di Cristiano Ronaldo, domani sarà a disposizione?

"Il problema è di carattere personale, quando tornerà dirà quali sono le sue sensazioni. Se domani è disponibile o meno dipende dalla soluzione del problema personale".

Come sta Khedira?

"Sta progredendo piuttosto bene, meglio rispetto alla settimana scorsa. Se lo vedremo in campo, sarà per uno spezzone di gara".

Douglas Costa?

"La sensazione in allenamento è che stia crescendo, non è disponibile per i novanta minuti in questo momento".

Che partita sarà domani? E che Milan sarà?

"Non ci interessa chi di loro sarà disponibile o no. Noi siamo campioni del mondo in termini di indisponibilità. Loro possono mettere in campo una squadra competitiva. Se andremo in campo dimostrando il nostro valore, non avremo problemi ad andare in finale".

Come avete vissuto questi giorni tra rinvii e sconfitta di Lione?

"Dobbiamo prendere tutto come un fatto e adeguarci a tutte le situazioni. Non voglio dire come si è allenata la squadra perché credo porti sfiga".

L'assenza di Ronaldo può cambiare i piani tattici?

"Credo sia palese, non abbiamo un suo sostituto, non c'è in tutto il mondo. Normale che bisognerà fare qualcosa di diverso".

Da Lione a oggi su cosa ha lavorato e di cosa avete parlato visto il dibattito che si è scatenato?

"Le partite vengono valutate in base al risultato, il primo tempo è stato di scarso livello, il secondo è stato migliore. Ci è mancato di trasformare la supremazia in situazioni migliori da gol. Abbiamo parlato della partita, della ricerca di muovere la palla più velocemente, a volte ci viene e a volte no. Dobbiamo insistere su questo aspetto, i giocatori sono convinti che su questo bisogna lavorare perché possiamo migliorare".

Può essere un vantaggio sulla Juve qualche problema in società al Milan?

"A livello di squadra si vede che si sono compattati e sono disposti al sacrificio reciproco. Non è una squadra semplice da affrontare".

Quindi parlare di Juve in crisi può essere esagerato?

"Rivedendo la partita, la squadra ha fatto qualche a buon livello. I giudizi a volte si fanno solo sul risultato. Abbiamo spostato il baricentro di 31 metri, a livello di fase difensiva qualcosa di buono è stato fatto e non abbiamo più concesso contropiedi. Strano che questo non abbia portato a qualcosa di più".

Come cambia il lavoro con i possibili rinvii?

"Sto mandando via di cervello tutto lo staff perché sto chiedendo di giorno in giorno cose diverso. Quello che ci succede intorno va vissuto come fatto compiuto, noi dobbiamo porre l'attenzione sulla partita che dobbiamo giocare. Spero giovedì ci dicano quale partita c'è lunedì, altrimenti si perdono energie su cose inutili".

Pjanic ha bisogno di riposo?

"Io non credo un giocatore possa cambiare volto alla squadra. La mia sensazione è che nel secondo tempo sia cambiata l'aggressività ed è diventata un'altra partita. Pensare che un giocatore che si sposta di 5 metri e sposta l'inerzia della partita, faccio fatica a crederci. Poi che Pjanic stia vivendo un periodo poco brillante rispetto a qualche mese fa è un qualcosa che ci può stare. Spesso la condizione fisica è un alibi per allenatori e giocatori: tra una squadra che fa bene e male in Serie A ci sono tre metri percorsi di differenza".

Possibile riproporre il trequartista?

"Per noi è sempre un'opzione, anche se nell'ultimo periodo la stiamo utilizzando poco perché ci costa tantissimo nei due centrocampisti interni. A livello individuale sia Dybala che Ronaldo possono giocare col trequartista, non è un problema. Credo solo che giocare 90 minuti così ci può costare qualcosa a livello di centrocampisti".

18.14 - Finisce la conferenza stampa