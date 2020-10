live Juve-Napoli, campionato a rischio: incontro finito, parlano Spadafora e Gravina

20.35 - Supplemento di indagini, slitta il Giudice Sportivo - Il giudice sportivo di Serie A ha disposto un supplemento di indagini sulla partita non disputata fra la Juventus e il Napoli, bloccato in quarantena dalla Asl dopo i due calciatori risultati positivi al cornavirus. La decisione su questo caso, praticamente inedito nel calcio professionistico italiano, non sarà quindi contenuta nel prossimo comunicato del giudice Gerardo Mastrandrea, atteso fra domani e martedì con gli altri provvedimenti sull'ultimo turno di campionato. Non è escluso serva più di una settimana, e il Napoli comunque sarebbe pronto al ricorso contro un eventuale 3-0 a tavolino.

20.28 - Incontro finito, parlano Spadafora e Gravina - Terminato l'incontro tra Gravina e Spadafora all'interno della sede FIGC. Al termine i due si sono espressi così.

Spadafora: "Sono convinto che ad oggi il protocollo in vigore sia giusto da mantenere ed adottare, e va rispettato da tutti col massimo rigore. Questo l'appello che mi sento di fare a tutti quanti. Il protocollo è chiaro, e va applicato da tutti rigorosamente. Anche nel verbale del Cts è ben chiarito che l'autorità sanitaria locale possa intervenire su casi particolari se ci fossero esigenze particolari e gravi a livello territoriale. Quando lo fa, l'importante è che ci sia una motivazione legata a delle esigenze che possono variare".

Gravina: Crediamo molto in questo protocollo, riteniamo che sia chiaro e che richieda comunque grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche di chi effettivamente deve verificare caso per caso tutto il territorio. Siamo particolarmente soddisfatti, abbiamo affrontato temi a noi molto cari: è un elemento di grande confronto e discussione. Abbiamo un Giudice Sportivo e una Procura Federale. In queste ore sento comunicazioni, messaggi... Cerco di essere serio, rispetto i ruoli e auspico che anche altri facciano così".

19.55 - La Asl prepara il ritiro del Napoli - Secondo quanto si apprenda da Sky Sport, la Asl quest'oggi ha effettuato una ricognizione valutare l'organizzazione del ritiro del Napoli. Da domani la squadra dovrebbe attenersi a prescrizioni molto rigide, mentre in serata sono attesi gli esiti dell'ultimo giro di tamponi. Nel mentre, la Procura Federale ha chiesto tutta la documentazione agli azzurri.

19.13 - D'Amore (Asl Napoli 2): "Dovevamo fermare il Napoli" - Antonio D'Amore, direttore della Asl 2 di Napoli, ha parlato a Radio 24 dopo la decisione di impedire alla squadra di Gattuso di partire per la trasferta di Torino: "Ci siamo comportati correttamente, altrimenti sarebbe stata una grave inadempienza. Saremmo incorsi nella mancanza di sorveglianza sanitaria, e se a Genova si fosse agito in maniera diversa oggi non ci sarebbero stati i tre positivi del Napoli. Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato a Torino e fossero stati trovati altri positivi? L'epidemia si sta espandendo, sopratutto a Napoli: quando sono state scritte le regole era giugno e c'era un campionato da finire".

18.50 - Zampa: "La Asl di Napoli poteva intervenire" - Sandra Zampa, sottosegretario del Ministero della Salute, si è espressa a InBlu Radio a proposito della partita non giocata tra Juventus e Napoli: "Ieri è stata semplicemente applicata una legge. La Asl aveva titolo di intervenire perché lo stabilisce il protocollo".

18.28 - Spadafora: "Ora con Gravina parliamo del campionato" - Vincenzo Spadafora ha così parlato all'uscita dall'incontro con Del Pino, presidente della Lega Serie A: "Un confronto utilissimo. Sulle questioni che riguardano il campionato ne parleremo con Gravina e la FIGC. Abbiamo fatto un quadro sul calcio, con le visioni industriali: era un incontro programmato da tempo". Quindi, il Ministro dello Sport, si è recato nella sede della Federcalcio.

17.55 - Tuttosport ricostruisce le responsabilità del Napoli - Juventus-Napoli, una partita che rischia di durare mesi. Lo sottolinea anche l'edizione online di Tuttosport in un approfondimento dedicato. Sicuramente non domani, quando il Giudice Sportivo decreterà il 3-0 della Juve e il punto di penalizzazione per i campani. Il Napoli impugnerà la decisione, e darà via ufficialmente alla battaglia giuridico-politica con la Lega Serie A. Il sito web del quotidiano torinese prova intanto a far chiarezza sulla decisione assunta dall'Asl, di impedire la trasferta di Torino.

La Asl, si legge, non doveva necessariamente intervenire, specie se il Napoli si fosse attenuto al protocollo FIGC-Governo, norma che garantiva agli azzurri di poter uscire dall'isolamento fiduciario per giocare la partita, a patto che il Napoli avesse creato la cosiddetta "bolla" per il gruppo squadra, dopo le notizie delle positività genoane. Bolla che, si legge, il Napoli parrebbe non aver fatto. In questo caso, sarebbe stata una violazione del protocollo e i campani sarebbero passibili di ulteriori sanzioni.

16.25 - Preziosi: "Così l'Asl può bloccare tutte le partite" - "È un brutto precedente, si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società doveva attenersi e invece sono intervenute le Asl locali che hanno bypassato il protocollo e creato un grosso caos". Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ospite di Radio Capital, commenta così la mancata disputa di Juventus-Napoli: "Qualsiasi società che interpella la Asl locale chiedendo cosa fare, magari si sentirà rispondere di non fare la trasferta. E quindi metterà a rischio il campionato".

16.10 - Procura FIGC chiede comunicazioni - La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari validati dal Cts subito dopo la notizia della prima positività di un calciatore azzurro e nelle ultime ore il capo dell'ufficio, Giuseppe Chinè, ha chiesto copia della corrispondenza tra la Asl, la Regione ed il club. Lo apprende l'ANSA da fonti calcistiche. Lo riferisce l'Ansa.

15.04 - Carnevali: "Brutta figura" - "Purtroppo per il mondo del calcio, ieri abbiamo dato un’immagine negativa, all’Italia e all’estero, ricadendo nei nostri soliti difetti". Giovanni Carnevali, dg e ad del Sassuolo, commenta così la mancata disputa di Juventus-Napoli, ospite de La Politica nel Pallone sul GR

13.54 - Calciatori Juve liberi di lasciare la "bolla" - Non giocata la gara col Napoli, la Juventus ha lasciato liberi i propri giocatori di decidere dove completare l'isolamento fiduciario. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i calciatori bianconeri hanno avuto la possibilità di scegliere se lasciare la "bolla" creata nel J Hotel o meno. La maggior parte ha deciso di rimanere.

13.03 - Il 3-0 a tavolino? Slitta a mercoledì - Il verdetto del giudice sportivo su Juventus-Napoli potrebbe tardare ad arrivare. Secondo quanto riferito da repubblica.it, l'organo federale, che di solito decide il martedì, avrebbe deciso di rinviare il responso a mercoledì per prendere tempo e analizzare con calma la vicenda. Non è escluso che il dott. Mastrandera, giudice sportivo di Serie A, possa chiedere un supplemento di indagine, mandando gli atti alla Procura federale.

12.44 - Effettuato secondo giro tamponi - I calciatori del Napoli si sono sottoposti questa mattina al tampone per il covid19. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra, Zielinski ed Elmas. Il club azzurro attende ora i risultati e poi farà scattare il ritiro di isolamento a Castel Volturno, per evitare di portare nel centro tecnico calciatori positivi al covid19. Il Napoli si prepara a un isolamento anticovid nell'hotel d Castel Volturno che sarà per due settimane una "bolla" in cui i calciatori azzurri si alleneranno senza avere contatti con l'esterno. Lo riporta Ansa.

12.32 - Gli orari del vertice - Non sarà un incontro a tre, ma due incontri a due. Secondo SportMediaset, alle 17 il ministro Spadafora vedrà Dal Pino, per poi, alle 18, incontrare Gravina. Sul piatto, in entrambi i casi, la gestione di una vicenda che rischia di mettere in crisi la prosecuzione del campionato.

12.25 - Galli: "Non responsabile non rispettare regole e autorità" - Ospite di Agorà su Rai3, Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, commenta il caso Juve-Napoli: "È la dimostrazione del fatto che in una situazione come questa ci sono regole e autorità che superano determinate altre, e che non riconoscere e non accettare questa cosa non è responsabile".

12.12 - Quagliariello: "Il governo farà la sua parte" - "La Juventus ha fatto bene a presentarsi, perché non ha ricevuto indicazioni contrarie. Ma Agnelli ha disconosciuto qualcosa di più importante del regolamento". Gaetano Quagliariello, senatore di Idea-Cambiamo e presidente del Napoli Club Parlamento, commenta la vicenda all'Adn Kronos: "Si rigiocherà? Il governo farà la sua parte, non può legittimare deroghe a disposizioni sue o delle regioni".

11.11 - Sindaco Napoli: "Non c'erano alternative. Decisione autonoma? Valutate voi" - Anche Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, commenta la mancata disputa della partita con la Juventus. "Io non credo che il Napoli avesse alternative - spiega il primo cittadino a Omnibus su La7 - nel momento in cui la Asl ha imposto, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale, di non partire. Poi, se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl, lo lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti".

10.40 - Pres. Corte d'Appello: "Spero si trovi un accordo" - Ospite di Radio Punto Nuovo, Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, ha commentato il caso Juventus-Napoli: "A me sta commentare solo quello che farà la Corte Sportiva, se sarà chiamata a valutare la questione tra Juventus-Napoli o meno. La Corte valuterà i fatti, a meno che non venga trovata una soluzione negoziale tra Ministero e Lega Serie A, come si deciderà nella riunione di oggi. Se la questione non verrà risolta in quella sede e anche il giudice di primo grado non riuscirà a porla in chiaro, allora l'iter vedrà una delle due squadre appellarsi alla Corte Sportiva".

9.42 - Legale Napoli: "3-0 a tavolino? Messaggio sbagliato" - Intervenuto sulle frequenze di RadioRai, Grassani, legale del Napoli, è tornato sull'argomento del 3-0 a tavolino: "Se il Giudice Sportivo decidesse in questo senso la classifica, lo sport perderebbe l'occasione per dare un messaggio chiaro, ovvero che non si deve giocare a tutti i costi a prescindere dal bene superiore della salute".

9.24 - Procura FIGC apre fascicolo - Secondo La Gazzetta dello Sport, la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo per verificare il rispetto del protocollo da parte del Napoli dopo la positività di Zielinski.

00.33 - Il legale del Napoli: "Non accetteremmo il 3-0 a tavolino" - Ospite de La Domenica Sportiva, l'avvocato Grassani, legale del club azzurro, ha spiegato che la squadra è stata bloccata da ben cinque comunicati e che per queste ragioni non accetterebbe un eventuale 3-0 a tavolino.

LUNEDÌ 5 OTTOBRE -

00.55 - Vertice Gravina-Spadafora-Dal Pino - Nelle prossime ore, secondo corriere.it, si terrà un vertice tra il presidente FIGC, il ministro dello Sport e il presidente Lega Serie A. Da capire il da farsi, perché il caso Juventus-Napoli scuote e mette a rischio il prosieguo del campionato.

23.10 - La Juve twitta le parole di Agnelli - La società bianconera ribadisce anche via Twitter la propria posizione. Riproponendo le parole del numero uno: "Rispettiamo il protocollo".

21.55 - La Juventus lascia lo stadio - I bianconeri stanno lasciando in questi minuti l'impianto. Domani il responso del giudice sportivo.

21.30 - Gara non valida - Data la mancata presentazione del Napoli, l'arbitro Doveri ha appena decretato la non regolarità della partita di stasera. Ora la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo, che decreterà il 3-0 a tavolino in favore della Juventus, nonché il -1 in classifica a carico del Napoli.

21.05 - Agnelli: "Regole chiare" - Intervenuto ai microfoni di Sky, il numero uno bianconero ha ribadito la posizione della Juventus: "Le regole sono chiare. ADL mi ha chiamato? Sì, gli ho detto che noi le rispettiamo".

20.36 - Alle 21 parla Agnelli - Tra pochi minuti il numero uno bianconero prenderà la parola dall'Allianz Stadium.

20.24 - 11 tifosi presenti - La Juventus c'è, il Napoli no, i tifosi sì. Sono infatti 11 i sostenitori bianconeri sugli spalti dello Stadium in questi minuti.

20.02 - La formazione ufficiale della Juve - In attesa dell'ufficialità legata alla mancata presenza del Napoli, la società bianconera ha comunicato la propria formazione ufficiale. Titolari Arthur (per la prima volta) e Dybala, in un 3-4-1-2 così disegnato: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

19.44 - La Juventus è allo Stadium - La squadra di Pirlo, sul pullman d'ordinanza, è arrivata pochi minuti fa allo stadio.

19.24 - Dg Asl Napoli 1: "Il Napoli non poteva partire" - Ospite di 90° Minuto, Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ASL Napoli 1, ricostruisce la vicenda: "Oggi abbiamo riconfermato alla società Napoli che i suoi calciatori e membri dello staff sono in quarantena, e pertanto non possono lasciare il domicilio dichiarato. Questa è la stretta competenza dell'ASL. Noi non abbiamo mai espresso alcun divieto di partire o giocare, non è nelle competenze: è chiaro che sia una cosa consequenziale".

19.10 - De Laurentiis scrive a FIGC e Lega - Il patron del Napoli, dopo la conferma della Serie A sulla disputa della partita, ha inviato una missiva a FIGC e Lega per ribadire che gli azzurri non sarebbero potuti partire per Torino. E che la partita andrebbe di conseguenza rinviata.

18.44 - TMW - Juve-Napoli, dalla FIGC non arriverà il rinvio: le ultime sulla vicenda - Juventus-Napoli resta un punto interrogativo aperto e un campo minato. A poche ore dall’orario programmato per la partita, che non si disputerà perché gli azzurri non si presenteranno allo Stadium, la Lega Serie A ha ribadito fermamente la propria posizione: ci sono le condizioni per giocare e c'è un regolamento chiaro. Così, la serata seguirà verosimilmente un copione già scritto: Doveri attenderà i 45 minuti di rito e poi darà atto della mancata presenza della squadra di Gattuso, trasmettendo il referto al Giudice Sportivo. Il quale, regolamento alla mano, non potrà far altro che disporre il 3-0 a tavolino. Anche perché, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in questa fase la FIGC non interverrà: nonostante Pietro Lo Monaco, tuttora consigliere federale in quota Lega Pro, in mattinata abbia aperto pubblicamente all’ipotesi, i successivi contatti avvenuti in giornata tra i vertici della Federcalcio, che non hanno portato a una vera e propria riunione come inizialmente sembrava, hanno consigliato la via della prudenza. E quindi del no all’ipotesi rinvio. Una scelta che, nella lettura di via Allegri, dovrebbe spazzare anche il campo sul potenziale (e rischiosissimo) conflitto tra protocollo FIGC e competenza delle sanità locali: la circolare del Ministero della Salute di giugno, peraltro correttamente menzionata dalla ASL Napoli 1 ieri, non lascia secondo la Federcalcio margini di dubbio. Restano due interrogativi: come il Napoli accoglierà le conseguenze della vicenda. E se il primo stress test stagionale, forse non fallito ma nemmeno del tutto riuscito, non abbia aperto il campo dello scontro istituzionale con alcune regioni e lasciato intravedere uno spiraglio perché eventuali decisioni delle autorità locali (sanitarie o politiche) possano mettere a repentaglio la prosecuzione del campionato.

18.31 - Spadafora: "Juve-Napoli? Spetta agli organismi sportivi decidere sulle specificità del campionato" - Nota stampa del Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, circa il tanto discusso caso Juventus-Napoli: "La vicenda Juventus Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza da tutti auspicata. È evidente però che la situazione generale sia divenuta nelle ultime settimane ancor più complessa, tanto da non lasciare immune neppure il mondo del calcio nonostante le rigide regole adottate. Ed è per questo che, come è stato più volte chiarito sia nei verbali del CTS che nei DPCM, alle Autorità sanitarie locali è demandata una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza. Spetta ora agli organismi sportivi decidere sugli aspetti specifici del campionato, sia sulla decisione di stasera che su eventuali ricorsi futuri. Sia però ben chiaro il mio richiamo a far prevalere l’interesse superiore della salute su qualsiasi altra logica o interesse di parte. Questo auspicio lo ribadirò domani ai Presidenti di FIGC e Lega Serie A durante due incontri programmati da tempo ma che saranno l’occasione per ribadire l’impegno del Governo a tutela del mondo dello sport, di tutto lo sport, ma senza fingere di non vedere che siamo ancora in una situazione che non ci consente deroghe e sottovalutazioni", le sue parole.

18.07 - ASL ribadisce: "Il Napoli non può partire per Torino - "Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei contatti stretti di rispettare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio". Esprime così l'Asl Napoli 2 Nord, in una lettera venuta in possesso dell'ANSA, il divieto al Napoli di andare a Torino per la partita con la Juventus. Per contatti stretti l'Asl intende tutta la rosa di giocatori che si è allenata insieme a Zielinski e Elmas, i due positivi del Napoli.

17.26 - Il Napoli non partirà per Torino - Lo ribadisce all'ANSA il capo della comunicazione del club azzurro Nicola Lombardo commentando la posizione della Lega che la partita Juventus-Napoli deve regolarmente svolgersi. La trasferta, ricorda il portavoce, è stata vietata al Napoli dall'Asl che è l'autorità che decide in materia di isolamento, come ha ricordato in queste ore anche il Ministero della Salute.

17.15 - Gattuso positivo? Il club smentisce - Nuovo comunicato del Napoli sulla situazione contagi in casa azzurra: "Si comunica che la notizia riguardo la positività di mister Gattuso al Covid-19 è priva di qualsiasi fondamento. Il gruppo squadra effettuerà i prossimi tamponi nella giornata di domani", si legge sul profilo ufficiale Twitter del club partenopeo proprio nel giorno che avrebbe dovuto vedere la truppa di mister Gattuso affrontare a Torino la Juventus.

16.19 - Nessun rinvio di Juventus-Napoli - - La Lega, con una nota apparsa sul sito ufficiale, spiega perché non rinvierà la sfida di questa sera in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium.

"In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva.

Nel merito è opportuno ricordare che la nota della ASL campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski. Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del CTS n. 1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione neanche nella mail del vice capogabinetto del Presidente della Regione Campania.

Tale norma di ordinamento statale a carattere speciale, applicabile alla situazione del Napoli che presenta due calciatori positivi al covid-19, è la stessa utilizzata più volte nel corso della stagione per permettere, a puro titolo di esempio, al Torino di affrontare l’Atalanta, al Milan di recarsi a Crotone o al Genoa di andare a giocare al San Paolo, e oggi all’Atalanta di scendere in campo contro il Cagliari. Il protocollo prevede regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie.

Il Consiglio di Lega ha inoltre approvato un preciso regolamento da adottarsi in caso di positività plurime che possono portare al rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si applicano al caso del Napoli, e non sussistono provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita.

La “ratio” del protocollo resta, quindi, quella di consentire la disputa di tutte le partite e conseguentemente la conclusione regolare della Serie A TIM".

16.02 - Il Ministro della Salute Speranza: "Juve-Napoli non si giocherà" - Ai microfoni di 'Rai3, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che Juve-Napoli non si giocherà: "È già deciso che Juve-Napoli non si giocherà. Ma parliamo troppo di calcio. Lo dico con rispetto anche nei confronti di un pezzo di economia del Paese: so che intorno al calcio ci sono interessi e tante persone che vanno rispettate. Le cose importanti in questo momento però sono altre: è il lavoro degli ospedali e dei sanitari e l’attenzione alle nostre scuole, che sono un punto fondamentale di ripartenza del Paese. Un po’ meno calcio e un po’ più scuola, se possibile”.

13.42 - Il ministero della Salute: "Competenza in materia di isolamento fiduciario è delle Asl" Dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale tutte le questioni relative all'isolamento in caso di positività a Covid-19: lo rileva il ministero della Salute in relazione alla decisione della Asl partenopea di mettere in isolamento l'intera squadra del Napoli in seguito a due casi positivi accertati fra i giocatori. Le Asl, rileva il ministero, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal ministero della Salute. Lo riporta l'ANSA.

13.35 - Il Napoli in isolamento a Castel Volturno per allenarsi - Il Napoli è in contatto con l'Asl per decidere come affrontare l'isolamento di 14 giorni prescritto dopo la positività di Zielinski ed Elmas, che sono attualmente asintomatici a casa. L'Asl Napoli 1 ha infatti avvisato il club che i calciatori in isolamento non potranno prendere ogni giorno la propria auto per recarsi a Castel Volturno ad allenarsi. Il Napoli sta cercando una trattativa su questo punto che sembra però di difficile riuscita. La prospettiva è quindi che la rosa dei calciatori azzurri si trasferisca nell'Hotel accanto al centro tecnico di Castel Volturno per un isolamento da passare in ritiro, allenandosi e poi rimanendo in albergo. La decisione sarà presa nella giornata di oggi, se scatterà il ritiro a Castel Volturno, domani mattina i calciatori faranno il tampone per il covid19 direttamente al centro tecnico.

13.19 - I convocati della Juve - La sfida tra Juventus e Napoli con ogni probabilità non si disputerà a causa della defezione dei partenopei. Intanto, il club bianconero ha reso nota la lista dei convocati. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski

ATTACCANTI: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni

11.55 - Si decide: contatti tra consiglieri della FIGC - In questi minuti si sta prendendo una decisione su Juventus-Napoli, partita valida per la terza giornata di Serie A che sarebbe dovuta andare in scena questa sera all'Allianz Stadium. Contatti in corso tra i consiglieri della FIGC per prendere una decisione. Il Napoli ieri sera non è partito dopo l'isolamento fiduciario per 14 giorni disposto dall'ASL: si va verso il rinvio del match, ma i consiglieri ne stanno discutendo proprio in questi minuti.

11.40 - Ecco la pec che ieri ha inviato De Laurentiis - I colleghi de 'Il Napolista' hanno pubblicato la pec che nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha inviato a Lega, FIGC, Juventus e Giudice Sportivo per metterli a conoscenza del motivo che ha impedito al Napoli di viaggiare in direzione Torino.

Il presidente del Napoli ha inviato la mail dopo che il Gabinetto della Regione Campania aveva chiarito quali obblighi comportasse il regime di isolamento fiduciario richiesto. "Questo isolamento - si legge - comporta l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio con divieto di allontanarvisi per 14 giorni dall’ultimo contatto intercorso… per quanto di competenza si comunica pertanto che i soggetti destinatari della nota Asl di data odierna sono tenuti a non allontanarsi dal domicilio comunicato".

Alla luce di questa precisazione, De Laurentiis quindi spiega nella mail che di fatto al Napoli è stato impedito di viaggiare per Torino: "Appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria, nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori".

Il Napoli, in ultima battuta, ha quindi chiesto il rinvio della partita ad altra data.

11:20 - Napoli pronto alla battaglia legale per evitare lo 0-3 a tavolino - La posizione del Napoli è chiara: non partirà per Torino dopo il legittimo provvedimento dell'Asl. Stando a quanti scritto da La Repubblica, il club azzurro attende indicazioni da Lega e FIGC, pronto alla battaglia legale nel caso in cui si decidesse per lo 0-3 a tavolino. Intanto nella mattinata di domani sarà effettuato un nuovo tampone all'intero-gruppo squadra: il Napoli è in ansia soprattutto per le condizioni di salute del collettivo.

10.30 - Il consigliere FIGC Lo Monaco: "Juve-Napoli sarà rinviata" - Ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il consigliere federale della FIGC Pietro Lo Monaco. "Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara".

9:45 - Pressioni del Napoli sull'ASL? - Dopo il focolaio Genoa, è aumentato il numero di positivi anche in casa Napoli e il timore è che anche gli azzurri possano diventare un focolaio in poco tempo. Nasce da qui prima la richiesta del club azzurro di non disputare il match contro la Juventus a Torino, avanzata venerdì sera secondo il racconto del Corriere della Sera e non ottenuta da Aurelio De Laurentiis che poi - si legge - avrebbe allertato il suo amico Vincenzo De Luca, governatore della Campania, per ottenere un favore e non partire ugualmente per il Piemonte. Il quotidiano spiega poi nel dettaglio come anche la posizione di Lega e FIGC sia contro quella del Napoli

9:30 - Parla il legale del Napoli - A tal proposito è intervenuto l'avvocato Mattia Grassani, legale a cui si affida il Napoli di De Laurentiis, che ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "C’è stato un lungo carteggio, ci sono più comunicazioni di Asl e Regione Campania in una stessa direzione, ovvero quella di impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali. Questi documenti tagliano la testa al toro rispetto a ciò che è il rapporto tra ordinamento sportivo e norme dello Stato".

DOMENICA 4 OTTOBRE:

23.49 - Fonti interne al Napoli: ricorso in caso di 3-0 - Se la FIGC deciderà per il 3-0 a tavolino, il Napoli sarebbe pronto al ricorso. Lo fa sapere l'Ansa, che cita fonti interne al club campano.

23.27 - Serie A: "La gara resta in programma" - La Lega Serie A non rinvierà Juventus-Napoli. La comunicazione ufficiale è arrivata pochi istanti fa.

22.41 - Chi ha deciso di non far partire il Napoli? - Nel documento dell'ASL (qui l'approfondimento) non è esplicitamente vietato al Napoli il viaggio verso Torino. L'autorità sanitaria, invece, impone agli azzurri l'isolamento fiduciario: da lì, la decisione di non partire all'indirizzo del capoluogo piemontese.

22.17 - Repubblica: la Lega non rinvierà - La Lega di Serie A non rinvierà Juventus-Napoli. Lo riferiscono i colleghi di repubblica.it. Secondo il portale del quotidiano romano, infatti, sarà il giudice sportivo (e quindi la FIGC) a decretare se gli azzurri saranno sanzionati col 3-0 a tavolino o meno.

22.08 - Anche i nazionali del Napoli bloccati - Dopo aver bloccato la trasferta di Torino, con il Napoli impegnato domani sera contro la Juventus, l'ASL ha bloccato anche i giocatori convocati con le rispettive nazionali. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli la squadra è al momento in isolamento domiciliare volontario.

22.00 - I bianconeri: "Noi in campo regolarmente" - La Juventus prende posizione in maniera abbastanza chiara sulla gara di domani contro il Napoli. Con un comunicato diramato sui propri canali ufficiali, il club bianconero fa infatti sapere che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.