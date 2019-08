LIVE TMW - Juve-Napoli, Martusciello: "Spero che Sarri vada in panchina"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

All'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium, alla vigilia di Juventus-Napoli, parla il vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello.

Come procede il decorso di Sarri, si è fatto vedere alla Continassa?

"Bene, è stato sempre presente all'interno pur non partecipando. Vediamo pomeriggio se riesce o meno a presenziare domani".

Come valutate il girone di Champions?

"Impegnativo, ma lo è anche per gli altri. C'è solo da lavorare per limare alcune cose. Ti chiami Juve e allora nulla può essere così impegnativo".

Quanto potrà essere indicativo nella corsa Scudetto la partita di domani?

"Vero che siamo solo alla seconda giornata, ma negli ultimi anni il Napoli è la squadra che si è avvicinata di più alla Juve. Ancelotti è un grande allenatore, noi siamo motivati per fare benissimo".

Higuain più rifinitore che attaccante, che impressione ha fatto?

"Ottima impressione. In questo mese ho imparato a conoscerlo, lo avevo apprezzato anche al Napoli. Sa bene come calarsi al meglio in quel lavoro, si tratta di un giocatore importante per tutta la squadra. Gioca? Vediamo nell'ultima seduta di pomeriggio, sulla formazione ci prendiamo ancora un allenamento".

Ci sono giocatori al centro del mercato che potrebbero restare fuori?

"Il mercato aperto è una bella rottura di scatole, non solo per noi ma per tutto il mondo calcio. Ci sono alcuni giocatori chiacchierati ma sulla formazione, come ho già detto, ci prendiamo un altro allenamento".

In linea di massima si vuole confermare la stessa formazione di Parma?

"Mi riporti alla stessa risposta (ride, ndr). Bisogna tener conto dell'impegno importante e bisogna affidarsi alle certezze, che verranno semplificate nell'arco di questa giornata. Domani si affronta una partita importantissima per noi, per loro, per il mondo calcio e bisogna essere perfetti nelle scelte, tenendo conto che si può anche sbagliare. Viviamo in un mondo in cui sbagliamo tutti, allenatori, giocatori, arbitri, quindi bisogna accettare gli errori".

Che emozione è per lei affrontare il Napoli, visto che è nato a Ischia, e anche per Sarri?

"Bellissimo per me. Pochi mesi fa non potevo neanche immaginarlo, è un'emozione indescrivibile. Per me è una partita particolare. Sarri ha allenato il Napoli e come me sarà motivato a far bene perché ha fatto bene lì e vuole fare bene anche alla Juve. Il fischio d'inizio porterà via ogni emozione chiaramente".

Meglio avere una rosa così ampia o no?

"Hai a che fare con campioni che sanno cosa significa la parola professione. Le scelte sono ben ragionate, queste è un'azienda che vuole vincere e davanti c'è da mettere la parola vittoria. Che va perseguita da tutti, sia da quelli che giocano subito e quelli che non giocano".

Come ha visto in settimana Dybala?

"Benissimo, sin da quando è arrivato. Si tratta di un campione, può fare diversi ruoli. Nonostante le voci di mercato è concentrato e sta lavorando, sicuramente non giocando la settimana scorsa è stato turbato un po'. Ma bisogna fare delle scelte, sono tutti grandi campioni. Ho avuto un confronto diretto e pacifico con lui e sono felice di aver conosciuto un ragazzo perbene".

Ha detto che Sarri riuscirà a presenziare alla partita, come sarà la catena di gestione della partita?

"A Parma prima della partita ha dato delle indicazioni, e anche all'intervallo. E poi ci siamo sentiti dopo la partita. Mi auguro che domani possa andare in panchina, perché è giusto che è giusto che partecipi a questa grande festa".

Ramsey come sta?

"Sta scalando la montagna perché è stato fermo. Gli altri sono molto più avanti, speriamo di portarli a una migliore condizione dopo la sosta".

