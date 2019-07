LIVE TMW - Juve-Rabiot: c'è anche l'annuncio. Domani la presentazione

Segui su Tuttomercatoweb.com la prima intera giornata di Rabiot a Torino. Clicca F5 per aggiornare la pagina.

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

19.28 - Firma avvenuta, domani la presentazione - Adrien Rabiot è un nuovo giocatore della Juventus: lo ha annunciato il club bianconero sul proprio sito ufficiale. "Classe, capacità di inserimento, doti fisiche di altissimo livello, rapidità palla al piede. Lui è Adrien Rabiot, nato il 3 aprile 1995 a Saint-Maurice, Francia. Lui sarà un nuovo centrocampista della Juventus, dopo 7 anni al PSG (con una parentesi di 13 partite giocate al Tolosa). Adrien Rabiot incontrerà i giornalisti domani all'Allianz Stadium. Appuntamento alle 11, con diretta streaming su Juventus Tv e sulla nostra pagina Facebook".

16.14 - Visite concluse, foto e autografi - Adrien Rabiot ha terminato le visite mediche con la Juventus ed è uscito dal J Medical per salutare i tifosi in attesa fuori dal centro medico bianconero: tanti gli autografi firmati dal centrocampista francese, sbarcato oggi a Torino per la sua primissima giornata in bianconero. Ora il trasferimento in sede per la firma sul contratto con la Juventus.

15.34 - Anche Ramsey e Pjaca - Mattinata di viste mediche con la Juventus per Adrien Rabiot, ma non solo. Presso il J Medical, infatti, sono arrivati anche altri giocatori bianconeri per sostenere i test fisici di inizio stagione: fra questi, oltre a Marko Pjaca, anche uno dei volti nuovi della rosa come Aaron Ramsey.

13.53 - Tifosi in attesa - Tanti i tifosi che sono fuori al J-Medical e stanno aspettando l'uscita di Adrien Rabiot. Nonostante il sole cocente, tanta gente è arrivata per il francese.

13.23 - Pranzo al J Medical - Adrien Rabiot da molte ore è all'interno del JMedical e sta sostenendo le visite mediche con la Juventus. Adesso per il francese - riferisce Sky Sport - è il momento del pranzo. A metà pomeriggio lascerà il JMedical.

12.30 - Sarri decisivo - Arrivano altri dettagli relativi all’acquisto di Adrien Rabiot da parte della Juventus. Sarebbe stato infatti decisivo l’arrivo di Maurizio Sarri, visto che il centrocampista ex Paris Saint-Germain nutriva qualche perplessità sul gioco eccessivamente difensivo dell’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

11.54 - Prova abito - Dopo le visite mediche sarà tempo di prime foto ufficiali per Adrien Rabiot. Da pochi minuti, al J Medical, è arrivato il sarto per la prova abito. Taglia 52/54 per l'ormai ex centrocampista del Paris Saint Germain.

11.14 - La maglia - Adrien Rabiot sarà il secondo acquisto a parametro zero dell'estate della Juventus e dopo l'ufficialità lascerà per qualche altro giorno di vacanza Torino per poi tornare e mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrocampista transalpino, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe continuare a indossare la 'sua' maglia numero 25, visto che al momento è libera alla Juventus ed è quindi probabile che continui a indossarla dopo gli anni al PSG.

10.20 - Buffon: "Rabiot giocatore incredibile" - "Juve alla Rabiot". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola: "Scatta il mercato e arrivano i primi colpi. Rabiot sbarca a Torino e Buffon ha commentato così il giocatore francese: 'Talento incredibile'".

9.59 - Le cifre dell'accordo - Tuttosport oggi in edicola fa il punto su quella è stata la trattativa con Adrien Rabiot, atterrato ieri a Torino e pronto a diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. Seguito sin dal 2014, il giocatore è stato vicino a più club in giro per l'Europa. Il Barcellona aveva pressato con forza ma la Juventus, grazie anche agli sgravi del Decreto Crescita, è riuscita a essere convincente nei confronti del giocatore e della madre agente Veronique. Ieri l'aereo provato per Caselle, sono in corso adesso le visite mediche di rito al J-Medical e poi la firma su un quinquennale da 7 milioni più bonus. La Juve, inoltre, pagherà 10 milioni di euro di oneri accessori a chi ha curato la trattativa.

9.43 - Visite in corso per Rabiot - La Juventus sta per chiudere il secondo colpo a parametro zero della sua estate e dopo Aaron Ramsey è a un passo dall'ufficializzazione di Adrien Rabiot, svincolato dal Paris Saint Germain. Il centrocampista è arrivato ieri a Torino e questa mattina ha iniziato le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con i bianconeri.