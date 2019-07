LIVE TMW - Juve-Rabiot: visite in corso, poi le firme e l'ufficialità

Segui su Tuttomercatoweb.com la prima intera giornata di Rabiot a Torino. Clicca F5 per aggiornare la pagina.

10.20 - Buffon: "Rabiot giocatore incredibile" - "Juve alla Rabiot". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola: "Scatta il mercato e arrivano i primi colpi. Rabiot sbarca a Torino e Buffon ha commentato così il giocatore francese: 'Talento incredibile'".

9.59 - Le cifre dell'accordo - Tuttosport oggi in edicola fa il punto su quella è stata la trattativa con Adrien Rabiot, atterrato ieri a Torino e pronto a diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. Seguito sin dal 2014, il giocatore è stato vicino a più club in giro per l'Europa. Il Barcellona aveva pressato con forza ma la Juventus, grazie anche agli sgravi del Decreto Crescita, è riuscita a essere convincente nei confronti del giocatore e della madre agente Veronique. Ieri l'aereo provato per Caselle, sono in corso adesso le visite mediche di rito al J-Medical e poi la firma su un quinquennale da 7 milioni più bonus. La Juve, inoltre, pagherà 10 milioni di euro di oneri accessori a chi ha curato la trattativa.

9.43 - Visite in corso per Rabiot - La Juventus sta per chiudere il secondo colpo a parametro zero della sua estate e dopo Aaron Ramsey è a un passo dall'ufficializzazione di Adrien Rabiot, svincolato dal Paris Saint Germain. Il centrocampista è arrivato ieri a Torino e questa mattina ha iniziato le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con i bianconeri.