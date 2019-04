LIVE TMW - Juve, Rugani: "Ho rinnovato per giocare partite così, sono felice"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Indizi di formazione nella conferenza stampa pre-Ajax per la Juventus di Massimiliano Allegri. Alla vigilia della gara di domani contro gli olandesi della Johan Cruyff Arena, al fianco del tecnico toscano c'è Daniele Rugani. Con Giorgio Chiellini squalificato, sarà il centrale difensivo ex Empoli a giocare dal 1' in difesa. "Sappiamo tutti il valore di Giorgio, chi lo sostituirà, ovvero il sottoscritto, farà del suo meglio per non farlo rimpiangere. Per me è un momento bellissimo, lo vivo bene, con entusiasmo: sono momenti che uno sogna da quando è piccolo, non potrei essere più entusiasta, sono gare e momenti bellissimi".

Su De Ligt. "Lo conosco, l'ho affrontato in Nazionale. Giocarci insieme in futuro? Sì, perché no? E' sempre bello giocare coi giocatori forti. L'Ajax ha tanti ragazzi forti, è normale ci sia mercato intorno a loro".

Sull'Ajax. "Voglio godermi ogni istante, non vedo l'ora. L'Ajax? E' giovane, ha gamba, tecnica, sono forti. Ci vorrà attenzione, dovremo essere solidi, la partita si gioca su andata e ritorno: hanno qualità davanti, in fase offensiva, sappiamo anche come fargli male in fase difensiva".

Sulla gara di domani. "Sono qui con entusiasmo, spero e voglio che quella di domani sia la prima partita, non l'ultima. Che sia un punto di partenza, voglio giocarmi le mie carte".

Sul rinnovo del contratto. "E' stato un gesto importante, voluto da entrambe le parti. Ci speravo, nonostante alcuni rumors le cose non sono andate in porto. Sono contento di aver raggiunto insieme il traguardo: è un segnale che mi dà orgoglio, sono felice. Sono in una squadra di campioni, ritagliarsi ogni piccolo spazio è difficile e vale anche più che altrove: sono felice di questo, del percorso che sto facendo, continuerò su questa strada finché ci sarà volontà comune".

Su Cristiano Ronaldo. "E' rientrato bene, sta bene. Per noi è importantissimo, siamo contenti che sia con noi domani sera".