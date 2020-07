LIVE TMW - Juve, Sarri: "Da bambino sognavo lo scudetto, anche se da vecchio l'ho vinto"

live Juve, Sarri: "Da bambino sognavo lo scudetto, anche se da vecchio l'ho vinto"

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa al termine del match tra Juventus e Sampdoria. Ecco le sue risposte alle domande dei giornalisti.

0.49 - Comincia la conferenza stampa

Sensazioni?

"E' stata una stagione complicata per tutto quello che è successo. Vincere è sempre difficile e non è mai scontato, farlo per nove anni come hanno fatto alcuni di questi ragazzi è davvero straordinario".

Quanto Sarri c'è in questo scudetto?

"So che allenatori che hanno vinto in Europa ce ne sono pochi. La costante di questi anni alla Juve è la società che ti mette nelle condizioni di vincere, perché ti sta vicino nei momenti difficili".

Orgoglioso di far parte di questa squadra?

"Questa stagione è stata un'esperienza nuova per tutti. Io sono stato contentissimo di ritrovare i ragazzi cresciuti sul piano umano dopo il lockdown, sono rimasto sorpreso e contento. Quando entri nello spogliatoio ti affezioni, io come tutti i bambini sognavo di vincere lo scudetto: l'ho vinto da vecchio ma l'ho vinto".

Cosa dovrà cambiare la Juventus per il futuro?

"La Juventus dovrà cambiare come sempre 2-3 giocatori per un cambio generazionale normale. De Ligt è un giocatore forte, Rabiot sta crescendo, Bentancur

è predisposto. Abbiamo messo le basi per il futuro. Poi quello che si dovrà cambiare lo saprà il direttore".

Sulle critiche

"L'allenatore della Juventus sia un bersaglio semplice. Sai che se prendi questo ruolo è così, non ci vedo niente di particolare. Questa cosa non la soffro molto per carattere, anche perché resto concentrato sul campo e sulla squadra. A volte mia moglie a cena mi dice che non riesce a prendere la linea perché penso ad altro".

De Ligt e Dybala?

"De Ligt penso solo crampi, per Dybala la preoccupazione che sia un problema muscolare c'è".

A chi dedica questo scudetto?

"Il primo pensiero è alle persone che ti consentono di arrivare all'obiettivo. Il mio staff, la famiglia, il mio amico Aurelio Virgili che chiamo la notte per sfogarmi. In questi casi pensi a tutte le persone più care".

0.57 - Finisce la conferenza