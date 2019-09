LIVE TMW - Juve, Sarri: "Passi avanti, ma problema sulle palle inattive"

Fonte: Inviato a Madrid

23.18 - Le parole dopo il pari. Amarezza per il risultato finale, ma il 2-2 in casa dell'Atletico Madrid non è un risultato da buttare per la Juventus di Maurizio Sarri. A breve il tecnico toscano prenderà la parola in sala stampa al Wanda Metropolitano.

23.34 - Ecco Sarri. Il tecnico bianconero arriva in sala stampa.

Quanto era importante vincere?

"Era importante per mettersi in condizione ideale in vista della qualificazione. Però la partita ci lascia anche grandi positività. Siamo venuti qui e abbiamo sofferto, poi abbiamo giocato a viso aperto, siamo andati vicino al gol del 3-1 e nel recupero a vincerla lo stesso. Ci sono passi avanti notevoli, c'è da risolvere questo problema delle palle inattive: anche in situazione di palla lenta siamo poco aggressivi, è un aspetto che dobbiamo risolvere".

Più arrabbiato o fiducioso?

"Come sempre, la sensazione è duplice. Da una parte c'è consapevolezza degli aspetti positivi, dall'altra il giramento che hai quando prendi gol al novantesimo. Io il secondo gol posso anche accettarlo, il primo mi rimane difficile da digerire, era una palla lentissima su cui bastava toccare l'avversario. C'è da migliorare, i particolari ti costano tanto. Sensazione duplice: anche a livello di personalità la squadra ha fatto una partita seria, tosta. Loro in trasferta con l'Atletico Madrid non avevano mai segnato, invece oggi quasi tre gol. Gli aspetti positivi ci sono, la sensazione dalla panchina era che la situazione fosse controllo. Abbiamo palleggiato bene, c'era la sensazione di poter chiudere senza problemi".

Si conclude subito la conferenza di Sarri.