LIVE TMW - Juve, Sarri: "Regalati 50 minuti al Sassuolo"

15.10 - Inizierà tra pochi minuti la conferenza post gara di Maurizio Sarri. Il tecnico, dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, commenterà il 2-2 odierno della sua Juventus contro il Sassuolo.

15.30 - Inizia la conferenza stampa di Sarri.

Oggi la squadra ha vissuto con eccessivo rischio, non è riuscita a trovare il gol decisivo.

"Nel primo tempo abbiamo avuto problemi notevoli, eravamo lunghi, larghi e aperti, non davamo la sensazione di poter riconquistare la palla persa in pochi secondi. Una squadra che aveva poca applicazione dal punto di vista tattico e la sensazione era che la squadra avesse pochissime energie fisiche e mentali. Dopo il gol dello svantaggio poi si è svegliata e abbiamo creato 6-7 palle-gol ma se alla fine regali 50 minuti agli avversari può succedere di non vincere. Abbiamo avuto questa colpa, non è facile dopo la Champions e dopo una gara dura di quella di Bergamo ritrovare le energie nervose e fisiche, soprattutto quelle fisiche. Non dovrebbe mai succedere ma quando succede ci vuole maggiore intelligenza nella gestione della gara. Se questa partita la portavamo in equilibrio al 60', l'avremmo poi vinta nel finale, la sensazione è questa".