LIVE TMW - Juve, stasera sfida al Valencia: basta un punto per gli ottavi

11.05 - Un punto per dimenticare il Manchester United e per staccare il pass per gli ottavi di finale. La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a tornare in campo in Champions League e questa sera sfiderà il Valencia di Marcelino. Con un pareggio i bianconeri avrebbero la certezza di passare il turno ma come ogni volta Cristiano Ronaldo e compagni scenderanno in campo con l'obiettivo di vincere.