LIVE TMW - Juve, Szczesny: "Ci siamo meritati il primo posto, conquistiamolo"

E' Wojciech Szczesny, portiere classe 1990 della Juventus, a presentarsi in conferenza stampa allo Stade de Suisse. E' vigilia Champions, dove la Juventus dell'estremo difensore ex Arsenal è sì già qualificata agli ottavi ma deve ancora conquistare il primo posto nel girone. Si parte dal terreno sintetico. "Cambia un po', è un terreno più veloce, ma per quanto mi riguarda in Champions giocherei anche sulla sabbia".

Sulla partita. "Ci aspettiamo una gara difficile, hanno messo in difficoltà sia il Valencia che il Manchester United. Poi abbiamo un'ottima difesa, su questo non posso che essere d'accordo".

Sul primo posto nel girone. "E' fondamentale arrivare primi. Lo abbiamo meritato, dobbiamo confermarlo domani, aspetteremo il sorteggio con maggior tranquillità".

Sulla parata su Diakhaby. "E' una parata importante in un momento importante, ma è mio dovere. Io scendo in campo per fare queste parate, a volte non ci riesco, ma quando lo faccio è sempre bello per un portiere".