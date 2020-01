LIVE TMW - Juve-Udinese, Sarri: "Ronaldo è in un momento straordinario"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

La Juventus comincia anche il percorso stagionale in Coppa Italia. Domani, alle 20.45, ospiterà l'Udinese. Alla vigilia del match, come di consueto, parla il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

Come stanno De Ligt e Rugani? Ce li possiamo aspettare in campo domani?

"Vi potete aspettare di tutto. De Ligt come avevamo già detto è in netta ripresa e poi l'ultima partita ce lo ha confermato. Rugani, come aveva detto pure il direttore prima della partita con la Roma, per noi è importante e dunque è tenuto in considerazione anche per domani".

Domani c'è il rischio che la partita dia meno stimoli?

"Domani dobbiamo giocare una partita dopo una gara in cui abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Non è facile ma dobbiamo riuscirci perché per noi tutte le competizioni sono un obiettivo. Dobbiamo trovare motivazioni e forza per ricaricare le batterie in poche ore, pur sapendo che non sarà facile".

Emre Can può fare il centrale nella difesa a quattro e come va il suo apprendimento da centrocampista centrale?

"Nella difesa a quattro sarebbe un percorso lungo. Ho visto che gioca anche in Nazionale nella difesa a tre. Poi ci sono caratteristiche che hanno alcuni giocatori che nel centrocampo a tre sono diverse per via delle corse e dei movimenti".

Ci fa il punto dell'attacco? Ci sarà turnover? Ronaldo può riposare?

"La sensazione è che gli attaccanti stiano tutti bene, possiamo farli ruotare solo per dare riposo a uno dei tre. Ronaldo in questo momento sta bene, mi sembra in un momento straordinario e i numeri parlano per lui. Non solo sulle reti segnate ma anche in quelle di una singola partita. A Roma ha fatto 1100 metri sopra i 22 all'ora, numeri di altissimo livello. E' un momento di grandissima forma fisica. Possiamo anche lasciare a lui la scelta di giocare o meno, domani dovrò parlare con lui. In questi giorni chi ha giocato domenica ha fatto scarico post gara".

Pjaca domani può fare uno spezzone?

"Non lo so, dipenderà dalle condizioni degli altri giocatori. Per Marko sarei contento perché ha grande potenziale ed è stato sfortunato. Era un nostro obiettivo quando ero al Napoli. Se si apre uno spazio per lui son contento".

Ci dà qualche indicazione sulla formazione?

"Buffon penso di sì, come è giusto che sia perché sta facendo benissimo. Per noi è una grandissima risorsa fondamentale dentro e fuori dal campo. Sugli altri non lo so, oggi era un giorno abbastanza critico per il rischio di infortuni e allora abbiamo preferito fare un po' di fase difensiva teorica per andare a completare il recupero di tutti. I numeri che mi arrivano dallo staff medico sono buoni, le valutazioni finali le facciamo domattina dopo un allenamento di 30-40 minuti un po' più vero e ascoltando anche i ragazzi su quelle che sono le loro sensazioni al di là dei numeri. Da lì andremo a costruire la formazione".

Sugli infortuni di Demiral e Zaniolo, anche lei crede abbia inciso il terreno dell'Olimpico?

"Il campo quest'anno mi sembra meglio degli anni passati. Non è mai stato un terreno bellissimo, quest'anno mi sembra meglio. Guardando la dinamica non mi sono sembrati causati dal terreno di gioco, sono stati cedimenti strutturali. Il ginocchio Demiral in fase di atterraggio ha fatto un movimento innaturale, addirittura Zaniolo non aveva neanche avuto ancora l'impatto con De Ligt. Se poi alla base c'era un'imperfezione del campo non lo so".

Si aspetta delle scuse da Dybala?

"Ci parlo tutti i giorni, anche perché mi rimane simpatico. Ho parlato con il mio staff e mi ha detto che ha chiesto 'perché mi togliete'? Oggi ci ho parlato, ci parlo quasi tutti i giorni per sentire come si sente. Abbiamo la fortuna di avere attaccanti forti. Per noi deve essere una grande risorsa. Poi in tutti gli ambienti di lavoro ci può essere un momento di litigata, ma finisce lì".

Vedremo Bernardeschi nel nuovo ruolo?

"Domani potrebbe essere una buona occasione, ho parlato con lui. Son contento che lui lo stia provando con il giusto entusiasmo. Ha le caratteristiche fisiche per fare questo ruolo, è un percorso che gli va concesso".

A Roma il miglior Rabiot della stagione?

"Mettendoci dentro anche Federico (Bernardeschi, ndr) a centrocampo abbiamo tanti sinistri, quindi ogni tanto qualcuno potrà adattarsi sulla parte opposta e lui mi pare possa farlo. Sta facendo facendo bene dalla parte in cui il piede non è il suo, una piccola difficoltà in più che gli abbiamo creato noi. Sta crescendo tanto sul piano dell'interpretazione del ruolo, del ritmo e dell'intensità. Se si apre la strada per farlo giocare sul centrosinistra lo faremo".

Come sta Chiellini? Kloop qualche giorno fa diceva di essere contento perché sta vedendo assottigliare la differenza tra i giovani e i veterani. Com'è la situazione alla Juve

"Lui però questi giovani ce li ha già da qualche anno. Se per giovani s'intende 21-22 anni, Demiral aveva fatto un percorso straordinario. Mi dispiace che in questo suo momento positivo, e nella stessa sera del suo primo gol alla Juventus, abbia avuto questo grave infortunio. Vedendo De Ligt che ha vent'anni la differenza si assottiglia. Giorgio non è ancora in mano nostra, ho visto solo che ha una corsa fluida, poi dovrà essere valutata l'efficienza fisica. Siamo comunque contenti di come sta andando il percorso di recupero.".

