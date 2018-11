LIVE TMW - Juve-Valencia, CR7 con Mandzukic e Dybala. Gioca Kondogbia

Fonte: Ha collaborato Michele Pavese

19.58 - Tutto confermato in casa Juventus. Massimiliano Allegri si affida al 4-3-3 per battere il Valencia e conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions. Ecco le scelte ufficiali del tecnico toscano e di Marcelino.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic.

Valencia (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Coquelin, Kondogbia, Parejo, Guedes; Rodrigo, Mina.

19.13 - C'è grande attesa per la sfida di stasera, che potrebbe dare alla Juventus la certezza del passaggio del turno agli ottavi. Già da qualche minuto ci sono tifosi in coda per accedere all'Allianz Stadium. I cancelli non sono ancora stati aperti.

18.52 - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, ha parlato a RMC Sport di Cristiano Ronaldo, protagonista atteso del match di stasera: "Non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo, ma credo che Ronaldo abbia portato qualcosa in più a livello caratteriale. Spero che questo piccolo salto possa portare la Juve a vincere la Champions. Per mentalità e professionalità il portoghese può aver fatto fare alla Juventus il salto di qualità".

18.08 - Juve vincente e qualificata ai playoff di Youth League. Successo da grande squadra per la compagine bianconera, che domina il primo tempo contro il Valencia, resiste nel secondo e poi cala il tris. Apre le danze l'autogol del portiere spagnolo, raddoppia Portanova e chiude Nicolussi Caviglia, protagonista di tutte e tre le reti.

17.34 - Massimiliano Allegri sembra sempre più orientato a puntare sul 4-3-3. Confermate le indiscrezioni della vigilia: davanti tridente pesante con Dybala, Ronaldo e Mandzukic. In mezzo al campo scelte obbligate, giocheranno Bentancur, Pjanic e Matuidi, mentre davanti a Szczesny agiranno Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro.

16:44 - La Juventus, tra circa mezzora, sosterrà la consueta riunione tecnica. Massimiliano Allegri ha praticamente risolto tutti i dubbi di formazione e stasera si affiderà all'11 migliore.

16.06 - Roberto Fabian Ayala, ex difensore di Napoli e Milan ma anche del Valencia, avversario stasera della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve: "La Juventus ha in rosa dei campioni che difficilmente puoi tenerli sotto controllo. Ronaldo, ad esempio, può non giocar bene per tutta la partita ma gli basta un pallone buono per far gol. I giocatori bianconeri hanno diversi modi per arrivare al gol: a Dybala basta un calcio di punizione mentre Mandzukic può segnare sul corner. Al Valencia servirà la gara perfetta anche in difesa, è l'unico modo per poter fermare la Juve".

14.52 - L'ex centrocampista della Juventus, Mohamed Sissoko, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com in vista della sfida di questa sera all'Allianz Arena tra i bianconeri e il Valencia: "Penso che la Juventus sia più forte del Valencia, è chiaramente la favorita per questa partita ma anche per vincere il campionato e la Champions. Gli spagnoli sicuramente stanno meglio rispetto alla partita dell'andata e vorranno provare a vincere, ma al momento pochi club possono competere contro la formazione di Allegri. Secondo me gli spagnoli cercheranno delle verticalizzazioni veloci e dei micidiali contropiedi. La Juventus, però, partirà in maniera aggressiva e vorrà subito ipotecare il match per non ripetere l'errore fatto contro il Manchester. A mio avviso è una partita scontata: vincerà la Juventus facilmente".

14.17 - Il Valencia non gioca una partita in Italia in una competizione europea dal dicembre 2009: in tale occasione gli spagnoli vinsero (2-1) sul campo del Genoa in Europa League.

13.29 - Santi Mina, attaccante del Valencia che ha realizzato una doppietta nell'ultimo match di Liga contro il Rayo Vallecano, ha rilasciato una intervista al sito ufficiale del club spagnolo per parlare del match di questa sera contro la Juventus valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League: "Giocheremo in un grande stadio contro un grande rivale, ma sappiamo che possiamo far loro del male e ottenere una grande vittoria. La squadra arriva da un buon momento, sta giocando bene, abbiamo vinto facilmente durante il fine settimana e questo ci aiuterà ad affrontare questa gara con il massimo entusiasmo e voglia di vincere".

Il Valencia quest'oggi all'Allianz Stadium dovrà conquistare i tre punti, altrimenti il secondo posto nel raggruppamento H potrebbe sfumare già con un turno d'anticipo: "Quelli di noi che scenderanno in campo sono ottimisti al 100%, sappiamo che tutti i valenciani saranno con noi fino a morte, sono i primi a fidarsi di noi e possiamo ottenere un buon risultato qui. Pensiamo solo a noi stessi, come una squadra e un grande gruppo, dobbiamo scendere in campo e divertirci perché questi match non si giocano ogni giorno e giocano un ruolo importante nel rappresentare il Valencia in Europa".

13.06 - Alle 13 al ristorante Del Cambio di Torino sono arrivati Andrea Agnelli e il presidente del Valencia, Anil Murthy. Nessuna dichiarazione da parte dei due dirigenti che adesso prenderanno parte al consueto pranzo di rappresentanza in vista della sfida di questa sera all'Allianz Stadium.

12.53 - La Juventus è pronta ad affrontare il Valencia in Champions League e mentre in campo le due squadre si sfideranno, sugli spalti Fabio Paratici osserverà alcuni giocatori del club spagnolo. Due di questi saranno Carlo Soler, ventunenne centrocampista e, soprattutto, Gonçalo Guedes, attaccante che in estate il Valencia ha ricomprato dal PSG per 40 milioni. L'agente di quest'ultimo è proprio Jorge Mendes e non è da escludere che in futuro possa vestire la maglia bianconera.

12.42 - Gli ottavi di Champions League non sono certo distanti per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nove punti dopo quattro partite, frutto di un ko e di tre successi, sette reti fatte e due subite, i bianconeri hanno ben più di una possibilità per volare con anticipo alla fase a eliminazione diretta dell amassima kermesse continentale. La formazione di Cristiano Ronaldo & co., infatti, si qualifica agli ottavi di finale se vince contro il Valencia, a prescindere dal risultato. Andrebbe a dodici punti, gap chiaramente non colmabile dalle inseguitrici (Valencia a 5, Young Boys a 4 anche in caso di successo contro il Manchester United). Lo stesso vale per il pareggio: alla Juventus basta non perdere visto che, pure in caso di pari, Allegri porterebbe i suoi a 10 punti, +4 ed eventuale +6 sulle due inseguitrici con un solo turno da giocare.

12.24 - Superdeporte di questa mattina apre in prima pagina con la partita di Champions tra Juventus e Valencia titolando: "A combatterla!". Il club catalano deve battere i bianconeri e poi il Man United in casa per sperare di andare avanti e non ha nessuna intenzione di arrendersi. L'ex della sfida, Norberto Neto, ha dichiarato: "Arriviamo alla sfida con grandi speranze, vogliamo vincere per restare vivi e provare a centrare gli ottavi".

12.05 - Non solo calcio giocato questa sera all'Allianz Stadium. Come riporta Tuttosport di questa mattina infatti, la Juventus potrebbe monitorare da vicino alcuni calciatori del Valencia in chiave mercato e il primo sarà José Luis Gaya, terzino mancino che già in passato è stato accostato ai bianconeri. Il ventitreenne piace da tempo a Fabio Paratici che lo aveva chiesto nel gennaio scorso quando gli spagnoli erano sulle tracce di Sturaro e anche se in cima alla lista ci sono Marcelo e Jordi Alba non ha abbandonato la pista che porta allo stesso Gaya.

11.41 - Marcelino schiererà invece il suo Valencia con il 4-4-2. Queste la probabile formazione: Neto; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.

11.18 - Quattro difensori, tre centrocampisti e Dybala, Ronaldo e Mandukic in attacco per un modulo definito da Allegri 4-3-e poi vediamo. Questa la probabile formazione della Juventus per la gara contro il Valencia: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandzukic.

11.05 - Un punto per dimenticare il Manchester United e per staccare il pass per gli ottavi di finale. La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a tornare in campo in Champions League e questa sera sfiderà il Valencia di Marcelino. Con un pareggio i bianconeri avrebbero la certezza di passare il turno ma come ogni volta Cristiano Ronaldo e compagni scenderanno in campo con l'obiettivo di vincere.