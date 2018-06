LIVE TMW - Juventus, è il giorno di Perin: visite mediche in corso

Premi F5 o cmd+R per aggiornare la pagina se ci segui da Pc o Mac

Fonte: Con la collaborazione di Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

10.59 - Continuano ad arrivare tifosi, nonostante la pioggia battente su Torino: di minuto in minuto, aumentano i supporter bianconeri che attendono l'uscita del loro nuovo estremo difensore.

10.25 - Di Perin, tra gli altri, ha parlato anche Mario Sconcerti sulle frequenze di RMC Sport Network: "È il migliore portiere italiano attualmente, ma sono sorpreso dal fatto che sia in competizione con Szczesny, che ha già un accordo per essere lui il titolare. Prendere come secondo un giocatore del calibro di Perin è un modo strano per qualificare il polacco come nuovo titolare. Come l'avrà presa? Dipende da come gliela hanno raccontata. Perin, a 25 anni, non credo voglia fare il vice per tutto il resto della carriera".

9,48 - Perin è arrivato al J Medical: il portiere, pronto a vestire il bianconero, è giunto pochi minuti fa presso il centro della Juve dove sosterrà le visite mediche.

Mattia Perin é arrivato al #JMedical per svolgere le visite mediche! 💪 pic.twitter.com/qmbLx3HDaX — JuventusFC (@juventusfc) 8 giugno 2018

9.30 - È il giorno di Mattia Perin alla Juventus. Tornato ieri sera a Torino (dove a inizio settimana aveva già giocato con l'Italia) il portiere, in arrivo in bianconero dal Genoa, sosterrà le visite mediche di rito prima del passaggio ufficiale alla squadra di Allegri. Affare da 15 milioni di euro (12 più 3 di bonus) per la Vecchia Signora, mentre il portiere siglerà un contratto quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Al momento, nessun tifoso al J Medical, preso d'assalto dai giornalisti.