LIVE TMW - Juventus, Allegri: "A fine stagione programmerò il futuro col club"

18.14 - Quanto è cambiato in questi 4 anni? "Sono cresciuto sempre, alla Juventus ma anche nelle mie esperienze precedenti. Ma la crescita non deve finire ora, spero io smetta di crescere quando finirò di fare l'allenatore, momento che non arriverà tra troppi anni".

18.13 - Che gara ti aspetti da Dybala? "Quest'anno ha fatto tanti gol, ma ha ancora margini di crescita. Domani farà una partita importante".

18.12 - Marotta ha detto che vede la Juventus del futuro ancora con lei. "Innanzitutto dobbiamo portare a casa i trofei. Le frasi di Marotta possono solo farmi piacere, io con la società ho un ottimo rapporto e ha lavorato benissimo in questi quattro anni. Dopo il mio primo anno la società ha completamente ribaltato il gruppo con ottimi risultati. Poi a fine stagione, ci siederemo a tavolino e programmeremo il futuro".

18.09 - Si aspetta applausi da tutta Italia in caso di vittoria della Coppa Italia? "Io non mi aspetto nulla e poi a noi le critiche hanno fatto bene. Però, non dimentichiamoci che è in arrivo il settimo Scudetto consecutivo ed è un risultato straordinario: godiamo anche di quello che abbiamo ottenuto. La fortuna di ogni allenatore è la società alle spalle in grado di mettere a disposizione del tecnico un gruppo di giocatori e uomini e nella mia carriera, per mia fortuna, è sempre stato così".

18.06 - Benatia domani sarà titolare? "O gioca lui o Rugani. Giocheranno due tra Rugani, Barzagli e Benatia se decideremo di fare la difesa a tre, ma non è detto. Mandzukic? Stanno tutti bene, il Milan è una squadra che ci mette in difficoltà, è una finale e bisogna giocarla con grande equilibrio e testa".

18.05 - Hai avuto Gattuso da giocatore: ti aspettavi potesse fare così bene subito? "Rino è un appassionato di calcio e un testone. Non è semplice sedere sulla panchina del Milan dopo esperienze molto diverse, è stato ed è molto bravo. Il Milan da quando c'è lui ha conseguito risultati molto importanti. E poi quando hai giocato a livelli importanti rimetterti in discussione non è semplice e Gattuso è stato bravo, così come Filippo Inzaghi".

18.04 - Cuadrado terzino destro può essere il primo acquisto per la prossima stagione? "Cuadrado ha fatto bene a Milano, ha avuto due letture sbagliate, ma tranquillamente può ricoprire quel ruolo".

18.02 - Ha inizio la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, tenuta alla vigilia della sfida contro il Milan valida per la finale di Coppa Italia: "Scudetto? Fino a che la matematica non ce lo dà stiamo tranquilli. Ora pensiamo alla finale di domani. Dobbiamo giocare una gara di entusiasmo perché nelle ultime due abbiamo avuto un po' di brividi e di fronte ci sarà una squadra molto difficile da affrontare. Le gare Juventus-Milan sono molto equilibrate".