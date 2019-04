LIVE TMW - Juventus, Allegri: "CR7 out, problemi per Douglas Costa"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus torna ad essere protagonista in campionato. Domani, sul campo della SPAL, basterà un punto per conquistare l'ottavo scudetto consecutivo. Di seguito le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

12.01 - Inizia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Qual è la situazione legata ai convocati per la partita contro la SPAL? "Domani molti riposeranno, alcuni hanno bisogno di giocare ed è l'occasione giusta. Qualcuno resterà a casa. I festeggiamenti si possono rimandare, martedì ci sarà l'Ajax".

Potrebbe vincere lo scudetto in una città a cui è legato... "È bello vedere la città di Ferrara in Serie A, perché è una piazza che ha molta passione. Domani abbiamo la possibilità di vincere lo scudetto contro una squadra che in casa ha fatto bene, sarà una partita difficile".

Mandzukic è in difficoltà? "Contro il Milan aveva fatto bene un tempo. Non dimentichiamoci che qualche giocatore ha giocato pure la finale del Mondiale. Lui e Matuidi stanno facendo una buona annata".

Domani ci sarà la possibilità per qualche giovane dell'Under 23? "Credo giochi uno tra Nicolussi e Coccolo".

Kean potrebbe giocarsi una chance per martedì?"Intanto domani gioca e può mettersi in evidenza, poi vediamo".

Quello di quest'anno potrebbe essere l'ottavo titolo consecutivo. "Non è mai facile vincere gli scudetti, è l'ennesimo della presidenza di Andrea Agnelli. La Juventus sta facendo grandi cose".

Come sta Ronaldo? "Difficilmente sarà della partita. Ha già fatto molto con il rientro con l'Ajax, ha bisogno di riposare".

Domani giocherà Rugani? Con l'Ajax è stata la svolta della sua carriera? "Daniele ha fatto molto bene, la cosa strana e buffa è che nel momento in cui si è parlato dei suo impiego ho scoperto tutto questo scetticismo intorno di lui".

Con Coccolo in campo non ci sarà Bonucci? Ha qualche problema? "No, nessun problema ma ha bisogno di riposare".

Chi giocherà in porta? "Perin".

Siete davvero vicini all'ottavo scudetto consecutivo. Che sensazioni ha? "Domani potrebbe essere una bella giornata, i ragazzi mi hanno regalato tante soddisfazioni. Tutto questo è molto bello anche per me, perché stare su questa panchina è motivo di grande orgoglio".

I centrali sono contati, come sta Barzagli? "È un giocatore importante nello spogliatoio. Credo abbia cominciato a vedere le cose anche dall'altra parte, non solo da calciatore. È intelligente: la cosa più importante in certi momenti è osservare, parlare e confrontarsi".

Può dirci qualcosa sulle condizioni di Cuadrado? "Domani giocherà".

Douglas Costa? "Dopo la partita ha avuto un piccolo risentimento e quindi domani non ci sarà. Faceva meglio a lasciarci la gamba… Un conto è parlare di malizia e un altro di slealtà. Il calcio è uno sport fisico e la malizia torna utile".

Quale potrebbe essere il nuovo percorso di Barzagli? "Per come lo vedo può fare parte di uno staff, curando la fase difensiva. Può essere un valore aggiunto per la Juventus".

12.15 - Finisce la conferenza stampa