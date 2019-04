LIVE TMW - Juventus, Allegri: "Forse meritavamo di più. Io resto qui"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

La Juve priva di tanti elementi soffre nel primo tempo, poi torna in partita con il solito Cristiano a quota 20 gol in campionato. Quello realizzato dal portoghese al Meazza è il centro numero 600 in carriera. Al Meazza finisce 1-1. A breve il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio San Siro.

23.00 - Iniziata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

La Juve ha reagito bene e Ronaldo porta sempre mentalità "Abbiamo subito nel primo tempo, secondo tempo invece migliore. Sembra abbiamo corso di più, invece abbiamo solo sbagliato meno tecnicamente"

Senza uno stimolo forte magari si fatica di più? "Dopo aver subito gol, abbiamo anche rischiato di prendere il secondo. Nella ripresa meritavamo forse anche di più, ma alla fine il pari è giusto"

C'è ancora il rammarico Champions? "Arrivato Ronaldo si fa un'equazione: la Juve vincerà la Champions. Ma non è così. Ci sono mancati giocatori importanti. Il progetto della Juventus continua, non è solo una folata. L'anno prossimo ci riproverà, ma a marzo non sai mai cosa può succedere. Ci sono cose che vanno al di là. Con l'Ajax in casa avevamo fatto meglio rispetto all'andata"

Ha sperimentato anche stasera: cosa ne ha ricavato? "Spunti. Emre Can centrale di difesa o mediano ad esempio porta cosa diverse"

CR7 si avvicina alla vetta marcatori: quanto ci tiene a vincere il titolo individuale? "Ha sbagliato prima del pari, ma ha reagito bene, giocando una gara serie come la Juve tutta"

Ci sarai prossima stagione? "Ci sarò, ho un altro anno di contratto. Programmeremo con la società il futuro quando ci incontreremo"

23.11 - Terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri