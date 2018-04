LIVE TMW - Juventus, Allegri: "Ha vinto il calcio italiano"

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Sulla partita decisiva. "Questo era un passaggio importante. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere di vincerle tutte, anche la Coppa Italia. Magari pareggiavi stasera e loro domani non vincevano, rimanevi uguale. Il campionato si decide il 20 maggio. Se siamo più bravi di loro avremo vinto noi, altrimenti gli faremo i complimenti".

Sulla preoccupazione. "Non lo sono, sto dicendo le cose che penso. Ci sono state cose negative nella non gestione del possesso palla. La superiorità numerica la annulli se stai fermo. In quel momento lì siamo andati avanti con il nostro tran tran, è una cosa che va migliorata".

Sulla sensazione di perdere lo Scudetto. "Oggi ero positivo, mentre a Crotone era molto negativo. A un certo punto Higuain ha tirato, ha ammazzato tre piccioni".

Sulla conferma della prossima stagione. "Ho firmato un contratto di tre anni, in quel momento ho preso la mia decisione".

Sulle decisioni arbitrali e sul finale. "Non andiamo troppo di fretta, domani non è il 20 di maggio, abbiamo la finale di Coppa Italia. Dopo Crotone e dopo Napoli... La Juventus ha fatto nelle ultime 21 partite 18 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta. Non decidi quando lasci i punti, a volte lo fai nei momenti inaspettati. Oggi il Livorno è andato in Serie B e giocava in casa, con il Siena anche... poi il Livorno ha pareggiato ed è salito. Poi il pallone diventa pesante, la porta piccola... bisogna avere pazienza. Gli episodi? Il gioco effettivo è aumentato di tre minuti, gli arbitri hanno la direttiva di lasciare correre, ci avviciniamo al calcio europeo ed è un bene per il calcio italiano. Lunedì siamo stati in riunione con gli arbitri... quanti episodi sono discutibili? L'arbitro ha fischiato, punto e basta".

Sulla condizione attuale. "Quando si arriva in fondo al campionato vincere le partite non è semplice, perché c’è tensione. L’Inter, rientrando dal secondo tempo, ha preso dei rischi importanti. Noi non riusciamo a uscire dal pressing".

Sul vincere il settimo Scudetto. "Dobbiamo vincerle tutte perché il Napoli lo farà. La partita di stasera è stata bella, combattuta, sono rimasti in 10 dopo 15 minuti. Ha vinto il calcio italiano. Se perdevamo era un po' peggio. Bisogna fare i complimenti all'Inter per la partita, nel secondo tempo abbiamo iniziato con la retromarcia".

