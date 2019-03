LIVE TMW - Juventus, Allegri: "Preso gol nel nostro momento migliore"

Fonte: Inviato a Marassi

Prima sconfitta in campionato per la Juventus che nel match dell’ora di pranzo è stata battuta dal Genoa. Fra pochi istanti il tecnico bianconero Massimiliano Allegri analizzerà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Come si passa dall'impresa contro l'Atletico alla sconfitta con il Genoa?

"Il calcio è bello per questo. Complimenti per il Genoa che ha fatto una grande partita. Nel momento migliore nostro abbiamo preso gol. Diciamo che se dovevamo scegliere la partita da perdere abbiamo scelto quella giusta perché ora abbiamo la sosta. Bisogna essere sereni, recuperare le energie e alla ripresa cercare di battere l’Empoli. Dispiace perchè ci tenevamo a mettere l’imbattibilità".

Non era facile tenere alta la tensione dopo una gara dispendiosa come quella di martedì?

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Nel secondo tempo, fino al gol, abbiamo fatto bene. Dal niente è venuto fuori questo gol che ci ha tagliato le gambe. Non c'è da fare processi perchè su 28 partite la Juve ne ha vinte 24, pareggiate tre e persa una. E' anche vero che il Genoa negli ultimi cinque anni ha vinto tre volte. Non è facile fare risultato a Genova perchè Samp e Genoa vincono il 75% delle gare in casa. Detto questo si poteva stare più attenti in occasione del gol".

Rammarico per non aver portato Ronaldo in panchina?

"Oggi neanche se veniva già il Padre Eterno la Juventus poteva fare risultato. Ci voleva un pizzico di fortuna, abbiamo fatto bene e sono soddisfatto che non ci sia stato un espulso, un infortunio e questo è un bel segnale per la ripresa del campionato".

Deluso da chi non ha giocato martedì ha giocato meno come Dybala?

"Dybala ha fatto una buona partita. Il resto non è tanto una roba tecnica ma questa partita insegna che è una questione mentale".

La Juve ha concesso tante palle gol al Genoa?

"Assolutamente no. Hanno fatto una buona partita. Nel primo tempo ha fatto una grande parata Perin ma il Genoa non si è reso pericoloso. La prima volta che i rossoblu si sono resi pericolosi è stata al gol di Sturaro".

Problemi per Bentacur?

"Ha preso un colpo, non deve essere niente di grave".

Occasione per far rifiatare Mandzukic?

"Dobbiamo recuperare tutti, io compreso. Ci sta perdere: ne abbiamo persa una sola su 28. E' una media buona".

Gol di Sturaro.

"Nella sconfitta sono felice per Sturaro. Il calcio è bello per questo. Sono contento per lui che oltre ad essere un bravo calciatore, è un ragazzo bravissimo".