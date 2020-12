live Juventus, Bonucci: "Messi si ferma da squadra. Sognare l'impresa non è brutto"

Leonardo Bonucci parla alla vigilia di Barcellona-Juventus, gara valida per la sesta giornata di Champions League, in programma domani sera alle 21 al Camp Nou.

Bonucci prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza.

Che gara vorresti vedere della Juve domani?

"Deve esserci l'atteggiamento che ci ha portato alla vittoria nel derby. Una squadra aggressiva che sapeva cosa si doveva mettere in campo per arrivare alla vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby sia l'inizio di un nuovo percorso che è difficile. Domani giochiamo contro una grande squadra, però nel percorso di crescita queste partite sono uno stimolo".

Possibile passare come primi?

"La Champions negli anni ha dimostrato di essere campo di grandi imprese. Sarà una partita dura in cui dovremo sacrificarci in alcuni momenti. Sappiamo che con le nostre conoscenze calcistiche possiamo fare male. All'andata è stata questione di centimetri per i fuorigioco di Morata. Con le conoscenze calcistiche che ci sta dando il mister e con il giusto atteggiamento, sicuramente faremo una grande partita. Sognare di fare l'impresa non è poi così brutto".

Ha visto una reazione diversa in questi giorni?

"Quello che più conta è aver visto la reazione nel secondo tempo del derby. Vuol dire che dentro abbiamo questo atteggiamento e dobbiamo metterlo in ogni partita. In questi giorni abbiamo avuto poco tempo per allenarci, abbiamo parlato di qualsiasi cosa. Domani sera ci sono tutti gli ingredienti per fare una grande partita e una grande impresa. Un risultato positivo accelererebbe il percorso di crescita della squadra".

In Champions avete atteggiamento diverso...

"La Champions ti dà stimoli e vibrazioni diverse. In più domani sera abbiamo la possibilità di vincere una partita importante contro una grande squadra e far crescere l'autostima e la voglia di migliorarci. Sono sicuro che domani sera rivedremo la Juve come deve essere la Juve quando scende in campo".

Domani sarà Ronaldo contro Messi. Come si ferma l'argentino e come ha visto Cristiano?

"Fa sicuramente piacere far parte di questa pagina della storia del calcio, domani sera si incontreranno due grandi squadre che hanno nella loro rosa due tra i migliori della storia. Sarà una grande partita con i fari che saranno accesi su questi due alieni che si contendono i premi individuali. Messi si ferma con un grande lavoro di squadra, essendo un fuoriclasse ti fa vincere le partite da solo. Con lavoro di squadra, in fase difensiva, possiamo arginare le qualità di Messi e mettere in risalto le qualità del nostro alieno e fuoriclasse. L'ho visto carico per la sfida, ma la voglia di vincere e di essere fondamentale è un valore aggiunto per Cristiano. Non lo scopriamo di certo oggi: da quando è arrivato è un esempio per tutti e tutti cercano di rubare un minimo da lui per essere migliori".

È più difficile fare tre gol o non subirne uno contro il Barcellona?

"Se ne facciamo tre e ne subiamo uno per me va bene perché vuol dire che siamo primi. Sarà una partita difficilissima che nonostante il momento che attraversa il Barcellona sarà dura. Ci saranno difficoltà che dovremo affrontare da squadra, ma sappiamo che con le conoscenze che abbiamo possiamo fare anche noi male al Barcellona. Un minimo concede e in quelle occasioni che ci verranno concesse dovremo essere cinici per concretizzarle".

Nel percorso di crescita di questa Juve questa partita quanto pesa?

"Un peso importante perché arriva dopo il secondo tempo del derby. Un secondo tempo che è rimasto a tutti negli occhi per l'atteggiamento diverso della squadra che un po' si era vista col Cagliari dove eravamo andati in vantaggio ma non avevamo subito niente. Con il Torino si sono rivisti i valori di questi nove anni che se messi in campo, e mi auguro che questa del derby sia stata da lezione, possono davvero segnare il crocevia della stagione. Avendo cambiato tanto dopo la scorsa stagione, avendo tanti giovani in rosa che dovranno mettere esperienza e che in un periodo diverso avrebbero avuto più tempo per adattarsi alla maglia della Juventus, giocando ogni tre giorni il tempo si è accorciato e queste partite segnano dentro ognuno di noi un livello di crescita che ti può portare a grandi imprese".

Termina ora la conferenza stampa di Bonucci.