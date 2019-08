LIVE TMW - Juventus-Danilo, il brasiliano è arrivato al Jmedical: iniziano le visite

Segui su Tuttomercatoweb.com l'arrivo del brasiliano in Italia: premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di J.M.Colomo

9.05: in corso le visite mediche a Torino- E' cominciata di buon'ora la prima giornata italiana di Danilo: il brasiliano è arrivato al JMedical per le visite mediche di rito con il suo nuovo club, ovviamente la Juventus. Per il brasiliano l'avventura italiana è iniziata ieri, con lo sbarco a Torino Caselle, oggi invece spazio ai test clinici, fondamentali per l'ok definitivo al tesseramento e al completamento dello scambio con Cancelo, diretto al Manchester City. Di seguito il video raccolto dal nostro inviato:

MERCOLEDÍ 7 AGOSTO

18.27: Danilo è atterrato a Caselle - Il laterale brasiliano Danilo è appena atterrato a Torino. Il calciatore verdeoro, arrivato dal Manchester City nello scambio che ha portato Joao Cancelo alla corte di Guardiola, nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con la Juventus.

17.14: tra un'ora arriverà Danilo - Tra circa un'ora Danilo dovrebbe arrivare all'aeroporto di Torino Caselle. Il brasiliano, domani mattina, sosterrà le visite mediche con la Juventus.

13.56: confermato l'arrivo di Danilo nel pomeriggio, domani le visite - Tutto pronto per l'inizio dell'avventura alla Juventus di Danilo. Il terzino destro brasiliano, che arriva dal Manchester City nello scambio che ha portato Cancelo alla corte di Guardiola, sbarcherà in Italia nel pomeriggio. Le visite mediche sono previste per la giornata di domani.

11.35: dall'Inghilterra, in corso le visite di Cancelo - Come detto, la trattativa che ha portato Danilo alla Juventus e Joao Cancelo al Manchester City è chiusa, ma per gli annunci bisognerà pazientare ancora qualche ora: sono infatti in corso, rivela il Daily Mirror, le visite mediche del portoghese con la compagine celeste. Per il brasiliano, atteso a Torino a ore, invece i test clinici dovrebbero andare in scena solo domani.

10.17: oggi l'arrivo, domani le visite - Ulteriori indiscrezioni captate dai nostri inviati a Torino: seppur l'arrivo del brasiliano sia confermato per oggi, probabilmente nel pomeriggio, le visite mediche dovrebbero avvenire solamente domani.

9.53: valutazione di 65 milioni per Cancelo - Manca ormai solamente l'ufficialità dello scambio tra Juventus e Manchester City che vede coinvolti i due laterali di difesa Danilo e Joao Cancelo. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata trovata la quadra, anche grazie alla riduzione di stipendio del brasiliano, il quale firmerà un quadriennale da 3 milioni l'anno con i bianconeri. Spuntano anche le cifre: valutazione di 65 milioni per Cancelo, mentre Danilo è stato valutato 37. Gli inglesi verseranno la differenza nelle casse della Juve. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

9.12 - Lo scambio tra Juventus e Manchester City si è finalmente compiuto: Danilo si veste di bianconero, Joao Cancelo di celeste e dalla Premier League, oltre al cartellino del brasiliano, arriveranno anche 28 milioni, cifra finale per chiudere una trattativa che si è prolungata nelle ultime settimane. Danilo arriverà oggi a Torino, per sostenere le visite mediche, mentre Cancelo ha già lasciato l'Italia in direzione Manchester. Seguiremo le mosse dei due calciatori, tra Italia e Inghilterra, con la nostra diretta scritta.