live Juventus, Danilo: "Ronaldo mancherebbe a tutti. Domani vogliamo vincere"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

13:45 - Danilo parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Barcellona, gara valida per la seconda giornata di Champions League, in programma domani sera alle 21 All’Allianz Stadium. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta le parole del difensore bianconero in diretta.

14:02 - Danilo prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza.

Come ti stai trovando in questa prima parte di stagione nel nuovo ruolo? Domani cambierai qualcosa se non dovesse esserci Bonucci?

"MI trovo bene in questo modo di giocare. Abbiamo spesso il controllo della palla e quindi non c'è difficoltà. Per domani non so, io sono pronto a fare il meglio e aiutare la Juve a vincere".

Cosa è cambiato nei meccanismi rispetto all'anno scorso?

"Dobbiamo muoverci più veloce ed essere concentrati. In fase d'impostazione siamo a tre e dobbiamo riaggredire. Se non recuperiamo la palla subito dobbiamo metterci a quattro. Stiamo lavorando e siamo sulla buona strada".

Questa è una partita sempre affascinante anche senza il pubblico...

"Sì queste sono le partite belle da giocare. Noi vogliamo vincere, dobbiamo essere concentrati anche senza i tifosi e far vincere la Juve".

Cosa cambia giocare senza Ronaldo?

"Cristiano mancherebbe a qualsiasi squadra. Noi però abbiamo fiducia in tutti i giocatori della squadra. Abbiamo gente con voglia di fare bene, aiutare e lavorare per fare una buona gara".

14:06 - Termina ora la conferenza stampa di Danilo.