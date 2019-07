LIVE TMW - Juventus-De Ligt, colpo a segno: l'Ajax dice sì a 70 milioni

© foto di Imago/Image Sport

17.11 - "Un trasferimento da sogno" - Matthijs de Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. Trattativa ai dettagli formali con l'Ajax, il Telegraaf definisce il passaggio del classe '99 in bianconero "un trasferimento da sogno".

16.49 - 14 milioni lordi - Stipendio da top player assoluto per Matthijs de Ligt con la Juventus: per il difensore classe '99, Mino Raiola ha strappato un contratto da 14 milioni di euro lordi all'anno.

16.45 - Rispettata la volontà dei club L'Ajax voleva chiudere la trattativa prima della partenza per il ritiro. La Juventus, altrettanto, aveva intenzione di definire l'arrivo di De Ligt entro questo week-end.

16.42 - Adesso le formalità - Juventus e Ajax sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli legali della trattativa. Scambio di documenti pronto tra bianconeri e ajacidi, Matthijs de Ligt è pronto per sbarcare a Torino.

16.35 - Juventus-Ajax, accordo per De Ligt - Ci siamo. Dopo una lunga trattativa, Matthijs de Ligt sarà un giocatore della Juventus. Il Telegraaf conferma: il ragazzo non parte per il ritiro in Austria previsto domani. L'accordo tra i club è stato trovato oggi per 70 milioni di euro cash.