LIVE TMW - Juventus, è il giorno della verità. Stasera sfida al Lione all'Allianz Stadium

live Juventus, è il giorno della verità. Stasera sfida al Lione all'Allianz Stadium

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB,com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

È il momento della verità per la Juventus e per Maurizio Sarri: non passare il turno stasera cambierebbe radicalmente i giudizi, già non lusinghieri, sulla stagione della Vecchia Signora, che non può accontentarsi del "solito" Scudetto e di un ottavo di finale di Champions. Nè può farlo Cristiano Ronaldo, che guiderà stasera in campo i bianconeri nella rimonta necessaria per passare il turno: appuntamento alle 21.00 per la sfida dell'Allianz Stadium, si parte dall'1-0 del Parc Olympique Lyonnais. Seguiremo le tappe di avvicinamento alla sfida di stasera con il consueto LIVE della giornata:

9.30 - Le parole di Sarri alla vigilia - Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato così alla vigilia della sfida che determinerà buona parte della stagione bianconera: "Servirà una grande prestazione. Il Lione si è evoluto a livello difensivo, ha grande solidità da quando si è messo a tre dietro. E' una partita difficile, da affrontare con calma e lucidità Higuain e Pjanic? Higuain mi sembra in crescita. Pjanic era un po' stanco mentalmente e fisicamente a un certo punto, negli ultimi tempi l'ho visto in crescita".